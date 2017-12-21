100 مليون تحميل لتطبيق “ماسنجر لايت” على متجر جوجل بلاي

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن تطبيق فيس بوك ماسنجر لايت تجاوز الآن حاجز الـ 100 مليون تحميل على متجر جوجل بلاى، بفضل دوره فى الحفاظ على البيانات، كما أنه يتميز بالسلاسة أثناء الاتصال الضعيف بالإنترنت، وقد تم طرحه للمرة الأولى خلال أكتوبر من العام الماضى.

ووفقا لما نشهر موقع androidpolice الأمريكى، أتاحت فيس بوك هذا التطبيق للمستخدمين عالميا قبل عدة أشهر، وذلك بعد طرحه فى عدد محدود من المناطق، وخلال أغسطس من العام الجارى، وصل التطبيق لـ 50 مليون تحميل، ليتمكن من تحقيق ضعف هذا الرقم بعد 4 شهور أخرى ولعل بطء وصوله لأول 50 مليون كان ناتجا عن عدم إتاحته بجميع دول العالم لمدة عام كامل، حيث كان الجميع يعتمدون على تجربته عبر تحميله بملف APK.

ويمكن للمستخدمين الذين يسعون للمحافظة على باقات الإنترنت الخاصة بهم، وسهولة الاتصال فى حالة بطء الإنترنت والشبكات الضعيفة، تجربة التطبيق وتحميله من متجر جوجل بلاى بكل سهولة.