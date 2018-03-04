100 ألف دولار قيمة هدايا المرشحين للأوسكار تحت شعار “الكل فائز”

(المستقلة)..من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2018، فجر الإثنين الـ5 من مارس/آذار، والذي سيكرم صناع الفن السابع في أعرق مناسبة فنية للاحتفال بالسينما، في دورته الـ90 في هوليوود، بمدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ونقل موقع Business Insider، معلومات حصل عليها من أحد المرشحين من صنّاع أفلام استوديوهات بيكسار، الذي زوّد الموقع بنظرة خاطفة على ما يتلقّاه أبرز نجوم هوليوود في دعوتهم قبيل ليلة هوليوود الكبيرة.

كيف تبدو الدعوة؟

الإجابة باختصار: فاخرة جداً، وهكذا بدت بحسب صورة نشرها المخرج ديف مولينز، مخرج فيلم “Lou”، في تغريدة له عبر موقع تويتر، وصاحبها تعليق: “أستعد لليلة الكبيرة! لا لست عصبياً.. على الإطلاق”.

ماذا كتب فيها؟

“أنت وضيفك مدعوّان لحضور عرض جوائز الأكاديمية، الذي يتبعه على الفور مهرجان Governors Ball الموسيقي.

الأحد الموافق 4 مارس/آذار، الساعة الخامسة مساءً

مسرح دولبي

هوليوود ومركز هايلاند هوليوود كاليفورنيا.

وتتطلّب الدعوة أيضاً سرعة الرد عليها، وبينما يبدأ بث الحفل المباشر على قناة ABC الفضائية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع مقدم البرامج جيمي كيميل، تطلب الدعوة من الضيوف الحضور في تمام الساعة الخامسة.

وتقدّم تلك البطاقة أيضاً ربطة أنيقة كدلالة على وجوب الالتزام بالملابس الرسمية Governors Ball الموسيقي، في أعقاب فعاليات الأوسكار.

الهدايا تجعل كل المرشحين لنيل الجائزة فائزين

سيحظى أفضل مرشحي الأوسكار الذين يبلغ عددهم 25، وكذلك المضيفون، بفرصة لتلقي حقيبة هدايا شديدة الروعة.

حقيبة الهدايا المعروفة باسم “الجميع فائز”، والتي تعطى للمرشحين، ليست مقدمة من قبل القائمين على منح الجائزة، بل لشركة تسويق البضائع الكمالية “Distinctive Assets”، التي دأبت على تقديم الهدايا بشكل مستقل قبل الحفل الكبير منذ 16 عاماً.

مجلة Forbes نشرت محتويات الحقائب التي وزعت هذه السنة، وفيها بضائع يزيد سعرها على مئة ألف دولار.

على قمة هدايا هذه السنة رحلة إلى تنزانيا بـ40 ألف دولار، وإجازة لمدة أسبوع في منتجع يقع جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، وصولاً إلى المجوهرات وكرات الاستحمام الفوارة ومعجون الأسنان.

إليك القائمة كاملة:

1- رحلة لمدة 12 ليلة في تنزانيا، تشمل شخصين، وتزيد تكاليفها عن 40 ألف دولار.

يقدم الرحلة مكتب سفريات International Expeditions. وتشمل رحلة سفاري في منطاد يعمل بالهواء الساخن، وفطوراً مع الشمبانيا، ومرشد رحلات سفاري خاصاً، ورحلة غوص.

سيقيم الضيوف في مخيم Serengeti Migration، الذي يعد أحد أفضل الفنادق في إفريقيا.

2- رحلة لمدة أسبوع إلى منتجع Golden Door في جنوب كاليفورنيا بتكلفة 8,850 دولار.

تشمل زيارة منتجع كاليفورنيا الممتدة لأسبوع غرفة خاصة، ومساجاً يومياً في الغرفة، ومنتجات للعناية بالبشرة، وبرنامجاً من الوجبات، وبطاطين عشبية.

3- إقامة لمدة ست ليال وسبعة أيام في منتجع Koloa Landing في بويبو بهاواي

سيقيم الضيوف في فيلا فاخرة، بغرفتي نوم، وإطلالة على المحيط، وسيقومون بالتزلج على مسار انزلاقي zipline، وبرحلة في طائرة هليكوبتر.

يمتد المنتجع الواقع في هاواي على مساحة 25 فداناً في جزيرة كاواي، ويحتوي على منتجع وحوضي سباحة وجدار مخصص للاتكاء عليه ومشاهدة الغروب.

4- 4 آلاف وجبة يمكن التبرع بها لأي مأوى حيوانات من اختيارهم، مقدمة من شركة Halo, Purely for Pets، وتقدر قيمتها بـ8 آلاف دولار

ستمنح التبرعات في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

5- 10 جلسات تدريب خاصة مع مدرب المشاهير أليكسيس سيليتسكي، المستقر في مدينة Angeles وهو مدرب رياضي محترف.

6- إقامة في منتجع Avaton Luxury Villas في مقاطعة خالكيذيكي باليونان ،تضم 16 فيلا بأحواض سباحة خاصة وأجهزة تسمير.

7- أسورة من الفضة الإسترلينية سعرها 200 دولار من ماركة Safi Kilima Tanzanite ،لها مشبك انزلاقي قابل للتعديل. .

8- مكبر صوت طائر بقيمة 195 دولاراً من Modern Innovations يمكن أن تستخدمه كمكبر صوت مستقل منفصل عن القاعدة..

9- أحمر شفاه متغير اللون من Blush and Whimsy تنتج الشركة الناشئة التي يقع مقرها في مدينة نيو مكسيكو، أحمر شفاه يتفاعل مع درجة حرارة شفاهك. يباع الواحد منها بـ22 دولاراً.

10 – زوج من شموع الصويا مقدمة من شركة الشموع Charleston & Harlow

11- مجموعة من 10 فُرش مكياج رخامية مقدمة من شركة Inception of Beauty بسعر 70 دولاراً،تأتي المجموعة مع حامل فرش أسود.

12- زجاجة رذاذ فلفل بـ27 دولاراً مقدمة من PepperFace

13- ملابس من متجر Happiest Tee، لكل قميص موقع عليه من ماليبو إلى باريس، ومكتبوب عليه “أنا أسعد في (فراغ)”. تبدأ أسعار القمصان والكنزات ذات القبة الدائرية والسترات والسويتشيرتات والبناطيل الرياضية بـ89 دولاراً إلى 118 دولاراً.

14- قطعة توضع تحت الإبط لتمنع ظهور علامات العرق من Dandi ،كانت هالي بيري هي الملهمة لإنتاج هذه القطع بعد ظهورها في حالة تعرق شديد.

15- مزيلات المكياج عن الوجه والعيون قابلة لإعادة الاستخدام، وسعر الواحد منها 25 دولاراً.يسمى المنديل بـ”قماشة في علبة Cloth in a Box”.

16- رموش عالية الجودة من Le Céline،سيحصل المرشحون على مجموعة من الرموش المختارة، وأداة للعناية بالرموش، ومثبت للرموش، وفُرش من مختلف العلب التي تبيعها الشركة. تبدأ أسعار العلب من 59 دولاراً إلى 199 دولاراً.

17- مكياج من Look Fabulous Forever ،سيحصل المرشحون على مجموعة كريمات الأساس التي تتألف من 3 منتجات للنسوة الأكبر سناً. فهي تحتوي على برايمر يمنع المكياج من تكوين تجعدات، وبرايمر للوجه لإخفاء التجاعيد.

18- إصدار محدود من سلسلة مع قلادة ألماسية من boutique jeweler Luxura Diamonds ،تضم القلادة ألماساً كندياً من القطب الشمالي.

19- صندوق أدوات DNA يستطيع إخبارك عن صحتك وسماتك وأجدادك من 23andMe بـ200 دولار.

20- إمدادات سنة من مصل بشرة Healing Saint luminosity بالإضافة إلى محفز لبصيلات الشعر، تقدر قيمته بـ2,316 دولار، الذي تقول الشركة إنه يمنع تزايد فقدان الشعر.

21- صندوق خشبي من Bangarang يدوي الصنع، مملوء بـ199 بطاقة مكتوباً عليها عبارات واقتباسات إيجابية.

22- معجون أسنان مبيض مع فحم نشيط من My Magic Mud ،معجون الأسنان عديم الفلوريد هذا نباتي، ويأتي بأربع نكهات مختلفة.

23- فرشاة أسنان إلكترونية تتناسب مع معجون الأسنان، هذا من Quip

24- زجاجة من Southern Wicked Lemonade Moonshine

25- قنبلة استحمام فوارة من PETA،تذوب كل قنبلة استحمام لتكشف عن حقيقة مضحكة عن مرشح للأوسكار أو فائز سابق بها وساعد الحيوانات.

26- شراب قيقب نقي 100% من Rouge Maple،هذا الشراب هو شيء أساسي في الأكياس المهداة إلى المرشحين منذ عدة سنوات ماضية إلى الآن.

27- كم يلبس على الساعد بإمكانك ملؤه بالسائل لتبقى رطباً أثناء ممارستك للرياضة من Wetsleeve وسعره 39 دولاراً.

صممت الأكمام كي تلبس أثناء ممارسة الرياضة أو الجري، وبها قطعة للفم على المعصم، بإمكانك أن تشرب منها مباشرة.

28- كيس Gigantote قابل لإعادة الاستخدام مقدم من The Green Garmento سعره 12.99 دولار.يفترض أن يستخدم كسلة للغسيل أو التخزين.

إليكم البقية:

شاحن موفي يسلط الضوء على تطبيق يسمى NeverMissed، الذي سيطلق في 25 مايو/أيار، وسيستطيع المستفيدون الوصول إلى التطبيق مبكراً.

عرض مدى الحياة من كريم أساس ومرطب Oxygenetix.

قناع الكولاجين للعين وعلاج العين من MZ skin.

برتقال مقدم من تطبيق التوصيل EpiFruit.

كتاب “My Improper Mother and Me لـEsther Fairfax، بالإضافة إلى دروس خاصة مع الراقص، وقائد برنامج الباليه Jill Rose Jacobs.

سنة كاملة من العناية بالبشرة المعتمدة على تحليل الحمض النووي من Allél.

علاج جراحي تقني يدعى علاج the Chao Pinhole الذي يزيل ترسبات اللثة عن الأسنان.

عينات من الصودا المكسيكية Jarritos في حفل اختيار المرشحين.

أحدث أنواع الشوكولاتة من Chocolatines.

كتاب للطبخ كتبته Caroline Fleming يحمل عنوان “Cook Yourself Happy: The Danish Way”.

كتاب الأطفال Curlee Girlee الذي يشجع الفتيات على حب أنفسهن كما هن.

مجموعة من المصاصات النباتية والعضوية من Delicacies Candy & Confections.

Hydroxycut Organic.

علاج خبير الليزر والمتخصص ببشرة المشاهير، ديبي توماس.

كتاب وقرص مضغوط عن المساعدة في علاج الفوبيا من Kalliope NYC.

مجوهرات من Liwu مصنوعة في إيرلندا.

حقيبة لمستحضرات التجميل من MYO.

كتاب 99 Creative WOWs، حكم من business celebrity creativity.

عمليات غير جراحية لتجديد بشرة الوجه بالكامل من Nurse Gigi.

مقشر NO. 9 الكيميائي اليومي للعناية بالبشرة من Oumere بـ80 دولاراً.

مطهر وقناع من Paiva Aloe, Gorgeous.

صندوق من المخبوزات المالحة اللذيذة مقدم من Posh Pretzels.

منتجات للعناية بالبشرة من الشركة الناشئة Proven.

شاي عشبي تدعي الشركة المنتجة أنه يساعد على إنقاص الوزن من Quincy Herbals.

رسومات أصلية Reian Williams.

صندوق طعام من الستانلس ستيل من Vaya، ويأتي معه حقيبة كتف.

منتجات للعناية بالشعر من Totalee Hair.

المنتجات المضادة للشيخوخة Youth Blast من Age InterventionRX

المصدر : هاف بوست عربي