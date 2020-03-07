100 ألف اصابة بكورونا في العالم

المستقلة /سجلت عدة دول عربية إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات في نحو تسعين بلدا حاجز المئة ألف، وسط إجراءات احترازية متزايدة.

الإمارات

تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45، كما شفيت حالتان ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى سبع، وفق وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة.

العراق

تسجيل رابع وفاة، وثماني إصابات جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 48.

مصر

اكتشاف 12 إصابة جديدة تعود لعمال على متن باخرة.

لبنان

وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع عدد المصابين إلى 22، ودخول الفيروس مرحلة الانتشار.

قطر

وزارة الصحة القطرية تعلن عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بين العائدين مؤخرا من إيران، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 11.

إيران

تسجيل 17 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 124، في حين بلغ عدد المصابين 4747.

وأعلنت جامعة قم للعلوم الصحية عن إصابة رئيس أطباء مركز قم للحجر الصحي جواد خدادي بالفيروس.

إيطاليا

197 وفاة، وعدد المصابين يقفز إلى 4636.

فرنسا

9 قتلى، بعد تسجيل وفاتين جديدتين، وعدد المصابين يبلغ 613.

بريطانيا

تسجيل 48 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 164.

السويد

ارتفاع الإصابات إلى 136 إصابة.

بلجيكا

تسجيل 109 إصابات.

الولايات المتحدة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 15.

وأكدت السلطات الصحية في مدينة هيوستن بولاية تكساس أن عدد الحالات في الولاية ارتفع إلى ست، أصيبوا جميعهم بالعدوى خلال رحلة إلى مصر في فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت توجو والكاميرون الجمعة عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كل منهما، ليرتفع عدد الدول التي ظهر فيها الوباء جنوبي الصحراء الكبرى إلى خمس.

واليوم السبت، أعلن في الصين (دون هونغ كونغ ومكاو) -حيث ظهر الوباء للمرة الأولى أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي- عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 3070، بعد تسجيل 28 وفاة جديدة، وارتفاع حالات الإصابة إلى أكثر من 80,500.

والأكثر تأثرا بعد الصين هي كوريا الجنوبية التي سجلت 174 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6422.

إجراءات احترازية

اتخذت عدة دول إجراءات احترازية لاحتواء تفشي الفيروس، ففي الكويت قررت إدارة الطيران المدني وقف الرحلات الجوية مع 7 دول -بينها مصر ولبنان- لمدة أسبوع.

وفي العراق، حظرت السلطات دخول الوافدين من فرنسا وتركيا وإسبانيا ونيجيريا للبلاد.

وألغت المرجعية الدينية العليا في العراق صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ عام 2003، ومددت السلطات العراقية تعطيل الدراسة إلى 21 مارس/آذار الجاري.

وفي إيران، تواصل السلطات عمليات تعقيم الأسواق والمحلات التجارية والشوارع في العاصمة طهران بشكل منتظم، كما حظرت السلطات دخول المواطنين القادمين للسياحة إلى عدة محافظات، وفي مقدمتها غيلان ومازندران.

بدورها، أعلنت النمسا على لسان مستشارها زيباستيان كورتس أنها ستحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى إيران وكوريا الجنوبية ومدينتي ميلانو وبولونيا الإيطاليتين بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الحافلات السياحية والسيارات الخاصة من دخول بيت لحم بالضفة الغربية، بعد إعلان السلطة حالة الطوارئ إثر تأكيد عدة إصابات بالفيروس بلغت أمس الجمعة 16.