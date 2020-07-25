10 مشاهير من هوليود غيروا أسماءهم

نشر موقع “هير بيوتي” البريطاني تقريرا استعرض فيه بعض مشاهير هوليوود الذين غيروا أسماءهم في سبيل الشهرة.

وقال الموقع إنه من الشائع أن يشكك الجماهير في كل ما يتعلق بالمشاهير ويدفعهم الفضول إلى التساؤل عما إذا كانت إطلالة أحدهم أو إحداهن بفضل عملية تجميل أو الإضاءة الجيدة أو فريق من خبراء التجميل والأزياء. ولكن من النادر أن يشكك الناس في أسماء المشاهير التي تتغير أيضا، بحسب موقع عربي 21 .

وفي ما يلي بعض المشاهير الذين غيروا أسماءهم:

** ميغان ماركل

ذكر الموقع أن الجمهور اعتاد على مناداة ميغان ماركل باسمها لدرجة أنه كان غريبا بالنسبة له تلقيبها بدوقة ساسيكس. ولكن ما نجهله أن ميغان معتادة على تغيير اسمها، ذلك أن “ميغان” ليس اسمها الأول وإنما اسمها الأوسط. واسمها الأول هو ريتشل وهو نفس اسم الشخصية التي لعبت دورها في المسلسل الشهير “سوتس”.

** ديان كيتون

هذه الممثلة معروفة بدورها في فيلم “آني هال”، ولكن اسم عائلتها ليس كيتون وإنما هال. فهل هذه مصادفة أم أن المخرج وودي آلن تعمد تسمية الشخصية الرئيسية في ذلك الفيلم بـ “هال” تيمنا باسم عائلة ديان الأصلي؟

** رالف لورين

أورد الموقع أن مصمم الأزياء ورجل الأعمال رالف لورين معروف في مجال صناعة الموضة، واسمه رمز للذوق الرفيع والعلامات التجارية الفخمة. ويبدو أنه اختار هذا الاسم لسبب وجيه، لأن اسم عائلته الأصلي ليس لورين وإنما أوشيتز.

** جيجي حديد

يبدو اسم جيجي من الوهلة الأولى غريبا وأشبه بلقب أو اختصار للاسم الكامل أو ربما هو فعلا اسمها الحقيقي، خاصة أن والدتها هولندية ووالدها أردني من أصول فلسطينية، وقد يكون ذلك الاسم منتشرا في أحد هذه البلدان.

في الحقيقة، إن اسمها جيلينا نورا حديد، ولكن أمها بدأت تناديها بجيجي عندما كانت صغيرة ليظل هذا الاسم ملازما لها حتى اليوم.

** ميغ رايان

في ما يتعلق باختصار الأسماء، فإن اسم هذه الممثلة عند الولادة لم يكن ميغ، وحتى اسمها الحقيقي ليس ميغان.

إن اسم هذه الممثلة هو مارغريت ماري إيميلي آن هيرا، وبما أن هذا الاسم طويل جدا ليذكره الناس، خاصة في مجالها، قررت اتخاذ اسم يكون قصيرا وسهل الحفظ، وهو ميغ رايان.

** جون ليجند

أشار الموقع إلى أن إطلاق اسم مثل هذا على شخص منذ ولادته علامة على أن مستقبله سيكون لامعا، ولكن الحقيقة عكس ذلك واسم هذا المغني المشهور ليس جون ليجند، وإنما جون رودجر ستيفنز.

** نيكي ميناج

لم يكن الناس يدعون نيكي دائما بهذا الاسم، ولكن حتى تسهل صعودها في عالم الموسيقى كانت تحتاج إلى استخدام اسم يسهل حفظه. وفي حين يغير الكثير من الفنانين أسماءهم بشكل كلي، اكتفت هذه المغنية بحذف بعض الحروف وتغيير ترتيبها، ليتحول بذلك اسمها من أونيكا تانيا ماراج إلى نيكي ميناج.

** نيكولاس كيدج

أشار الموقع إلى أن هذا الممثل تربطه صلة قرابة بالمخرج الشهير فرانسيس فورد كوبولا والممثلة وكاتبة السيناريو صوفيا كوبولا. وحتى يشق طريقه نحو الشهرة بناء على موهبته وليس قرابته بأفراد عائلة معروفين في هوليوود، قرر نيكولاس تغيير اسم عائلته من كوبولا إلى كيدج.

** أوليفيا وايلد

إن اسمها لافت وهي ممثلة موهوبة، ولكن اسم عائلتها ليس وايلد. ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت قد اختارته لما يحمله من معنى الجموح أم أنها من المعجبين بالشاعر الأيرلندي أوسكار وايلد. ولكن المؤكد أن اسم عائلتها الحقيقي هو كوكبيرن.

** نينا دوبريف

لا يزال هذا الاسم غريبا نوعا ما، ولكن الاسم الأصلي لهذه الممثلة المولودة في بلغاريا لا يقل غرابة عنه ومن غير المرجح أن يسهل على الجمهور تذكره. إن اسمها الحقيقي هو نيكولينا كونستانتينوفا دوبريفا، ولكنها اختصرته من أجل هوليوود إلى نينا دوبريف.