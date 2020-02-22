10 مباني أيقونية غيرت نظرتنا إلى المواد الخام

المستقلة… م. حنان الفلوجي / يظهر تاريخ الهندسة المعمارية أن استخدام المواد الخام كان دائمًا شائعًا إلى حد ما ، سواء في التقنيات القديمة أو داخل الحركة الوحشية ، من الواضح أن لغة المشروع غالباً ما تكون مرتبطة بمواده ، حيث يتم توجيه مختلف الأحاسيس وتصور الفضاء من خلال الجودة الجمالية والجسدية للعنصر المحدد. لهذا السبب ، قمنا بتجميع عشرة مباني تسلط الضوء على جودة موادها ، سواء للإدلاء ببيان أو إعادة تفسير تقنية من الماضي ، أو لإعادة التأكيد على فاعلية بعض هذه العناصر.

فووس / جواو فيلانوفا أرتيجاس إي كارلوس كاسكالدي

ساو باولو ، البرازيل

بدأت مدرسة العمارة والعمران هذه بنائها في عام 1966 واكتملت في عام 1969. الدعامات شبه المنحرف تدعم حجرًا حصويًا كبيرًا من الخرسانة ، حيث تتدلى عبر الهواء ، مما يؤدي إلى تباين بين كتلة الحجم ونقاطه الداعمة. من خلال الطابق الأرضي المفتوح ، يسمح الفراغ المركزي الكبير ، الذي يسمو خلال نفاذه على جميع المستويات ، بالتداول الذي يحقق وجهات نظر واكتشافات مختلفة لهذا المبنى العظيم .

متحف Histórico دي نينغبو / وانغ شو ، استوديو للهواة العمارة

نينغبو ، الصين

يسعى استوديو الهواة للهندسة ، الذي أسسه وانغ شو (الحائز على جائزة بريتزكر في عام 2012) ، للحوار مع الطبيعة والتراث الصيني في مشاريعها. يتم استخدام المواد الخام ، مثل السيراميك والأحجار ، بشكل مستمر بطريقة تتجلى فيها اللغة المعمارية في مواجهة التحديث السريع للشخصية المعمارية الصينية.

بافيلهاو برشلونة / ميس فان دير روه برشلونة، إسبانيا

عمل رمزي للحركة الحداثية ، تم بناء المشروع في عام 1929 باعتباره الجناح الوطني الألماني لمعرض برشلونة الدولي. يتتبع Mies van der Rohe لغته البسيطة من خلال استخدام المواد التي كانت في قلب الحداثة. تقف خصائص الجناح بين الصرامة الهندسية في الطائرات الأفقية والعمودية ، ووضوح التجميع من خلال الاستخدام المكثف للهياكل المعدنية والزجاج في جميع الأنحاء. في هذا المشروع بالذات ، يمثل تبني أنواع مختلفة من الرخام على الجدران القيمة الجمالية لهذه المادة التي تؤدي إلى تطويق الفضاء.

النصب التذكاري للصلب / بيتر زومتور + لويز بورجوا

فاردو ، النرويج

وُلد Zumthor لأب نجار ، وكان على اتصال بالخشب في وقت مبكر جدًا وبدأ العمل مع هذه الحرفة منذ عام 1958. بعد سنوات ، حصل المهندس المعماري على جائزة Pritzker في عام 2009 ، وانضم إلى الفنانة الفرنسية Louise Bourgeois لتصميم نصب Steilneset التذكاري في عام 2011. هنا ، يظهر الخشب كجزء من المواد التعبيرية للجناح التي تتصل مباشرة بالسياق ، مستوحاة من الأرفف الواسعة المستخدمة لتجفيف الصيد اليومي. تم زرع المشروع في منطقة اتهم فيها الرجال والنساء بالسحر خلال القرن السابع عشر لمدة 100 عام ، وتم حرقهم على المحك وتعذيبهم. يمتد الهيكل الذي يبلغ طوله 125 مترًا على طول الشاطئ الصخري ونباتاته ، مما يضع علامة فارقة في المنطقة.

جناح سربنتين 2018 / فريدا إسكوبيدو

لندن ، المملكة المتحدة

تضمن جناح المهندس المعماري المكسيكي جدران من البلاط الخرساني ، وسقفًا منحنًا مع مرآة ، وانعكاسًا ثلاثي للمياه ؛ مثال آخر على كيفية بساطة المواد ، من الممكن توليد تعقيد لا يمكن التنبؤ به. في هذا المشروع المحدد ، تشكل البلاط الخرساني نمطًا يمثل حوارًا مع البيئة بأكملها والأسطح العاكسة ، مما يولد تفاصيل زخرفية وأشكالًا جديدة على هذا السطح. السرد الذي تم إنشاؤه في هذا المشروع وخصوصية المواد المستخدمة ، يُظهر إشارة واضحة إلى الباحات في الهندسة المعمارية المكسيكية ، ويعيد تفسير “celosia” ، وهو عنصر مكسيكي يعمل كإغلاق يسمح بالنسيم والضوء الطبيعي.

مركز الفرص النسائية / تصميم شارون ديفيس

كايونزا ، رواندا

“اخترنا فكرة قرية رواندية العامية كمبدأ تنظيمي لدينا: سلسلة من الأجنحة البشرية المتجمعة لخلق الأمن والمجتمع لما يصل إلى 300 امرأة” ، تصف المعماري مشروعها ، الذي يهدف إلى خلق فرص اقتصادية ، وإعادة بناء البنية التحتية ، واستعادة التراث الأفريقي من خلال إعادة تفسير الهياكل الدائرية. بناءً على أساليب البناء المحلية ، تعد الجدران المبنية من الطوب المثقوبة ، والتي تسمح بالتبريد السلبي وحماية الشمس ، هي الحل الموجود للحفاظ على خصوصية المجتمع أيضًا.

مدرسة ليسيه شورج الثانوية / كيريه العمارة

كودوغو ، بوركينا فاسو

على حد تعبير Kéré: “الهندسة المعمارية لا تعمل فقط كعلامة في المشهد ، بل هي أيضًا شهادة على كيف يمكن تحويل المواد المحلية ، بالاقتران مع الإبداع والعمل الجماعي ، إلى شيء مهم له تأثيرات عميقة دائمة”. من خلال ابتكار طريقة استخدام مواد البناء ذات الأصول المحلية ، استخدم المهندس المعماري حكمة الأجداد لحل مشاكل الراحة بطريقة بسيطة ، ومع هوية يمكن التعرف عليها لمستخدمي المبنى.

SESC بومبيا / لينا بو باردي

ساو باولو ، البرازيل

تم حل المجمع الرياضي في Sesc Pompeia من خلال وحدات تخزين خرسانية مكشوفة متصلة بواسطة ممرات خرسانية مسبقة الإجهاد. تتميز المباني بالأشكال (الخشب ، الستايروفوم ، والبلاستيك) المستخدمة أثناء صب الخرسانة. العبارة الشهيرة للمهندس المعماري “لدي نفس الرعب في التكييف كما لدي للسجاد” ، ألهمت إنشاء فتحات تسمح بالتهوية المتقاطعة داخل الكتل ، والتي حسب المهندس المعماري ، تشبه “الثقوب” في عصور ما قبل التاريخ في الكهوف ، بدون نظارات ، مع لا شيء “.

بنك لندن وأمريكا الجنوبية / Clorindo Testa + SEPRA

بوينس آيرس ، الأرجنتين

يقدم بنك لندن وأمريكا الجنوبية ، أحد أكثر المباني المشهود لها في الهندسة المعمارية الوحشية ، تركيبة تقدم ديناميكية جديدة للنسيج الحضري من خلال التناقض مع جيرانها وكرم كرم دوران المشاة. يحقق Testa هذا “البدائي” بواجهة زجاجية فاتحة ، تمر دون أن يلاحظها أحد تقريبًا ، حيث إنها بادئة بالتسلسل والإيقاع من السماكة المختلفة للأعمدة الخرسانية في محيط الشارع ، وكل ذلك مع العوامل النحتية التي تمتلكها التصميمات الداخلية.

Humanidade2012 / كارلا جواكابا + بيا ليسا

ريو دي جانيرو ، البرازيل

غالبًا ما تكون السقالات مخفية ، وتعمل فقط كدعم للعناصر المعمارية الأخرى. في هذه الحالة ، كشف المشروع الذي قامت به كارلا جواكابا و بيا ليسا عنهما ، مما جلب كل إمكانات الحوار مع البيئة والنفاذية التي يوفرها هذا الخيار الهيكلي الخام. وهكذا ، كما أرادوا هم أنفسهم ، تتحول تدخلات العرض والمناخ أيضًا إلى مواد عرض بجانب الجناح المبني. ميزة أخرى كبيرة من هذا الحل هو سهولة إعادة استخدام هذه العناصر في المنشآت الأخرى.