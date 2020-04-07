10 كوارث تنتج عند التخزين الخاطئ للمطهرات بالمنزل

المستقلة /يعتبر معقم اليدين أفضل بديل لتنظيف اليدين بالماء والصابون، كما تعد طريقة بسيطة وسريعة ومريحة ومحمولة لتطهير أيدينا عند عدم وجود مياه جارية حولنا، ولكن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون المطهرات بشكل مستمر لا يعلمون الطرق الصحيحة لتخزينها فى المنزل حتى لا تلحق بهم الضرر أو بالأطفال.

وكشفت صحيفة صدى البلد نقلاً عن موقع “boldsky” أهم المخاطر التى يمكن أن يسببها التخزين الخاطئ للمطهرات فى المنزل.

– قبل استخدام المطهر الكحولي ، تأكد من إزالة جميع مصادر الاشتعال من حولك لمنع احتمال نشوب حريق.

– إذا سقط المطهر عن طريق الخطأ في مكان ما ، فيجب تنظيفه على الفور بالماء.

– يجب تخزينه في مناطق بعيدة عن الحرارة أو الشرر أو الاشتعال أو اللهب أو المفاتيح أو الحرارة الشديدة.

– لا تسمح للأطفال باستخدامه بشكل مفرط، يجب أن يعطى للأطفال فقط تحت إشراف مناسب من البالغين.

– تجنب الاحتفاظ بها في مناطق يسهل على الأطفال الوصول إليها.

– قد يسبب التسمم الكحولي إذا شرب الأطفال عن طريق الخطأ.

– قد يؤدي إلى اضطرابات هرمونية داخل الجسم بسبب تطور سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

– قد تتداخل العوامل الكيميائية في المطهر مع وظائف الجهاز المناعي.

– تحتوي العطور الاصطناعية في المطهر أيضًا على كميات من المواد الكيميائية وقد تسبب تغيرًا جينيًا في البشر.