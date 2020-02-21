10 حيل لارتداء الكعب العالي دون معاناة

المستقلة /نشرت صحيفة “كيدونا” الإيطالية تقريرا، قدّمت فيه أفكارا لارتداء الكعب العالي دون الإحساس بالألم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الكعب العالي يزيد من أنوثة النساء، وجمالهنّ وجاذبيتهنّ، وثقتهنّ بأنفسهن. ولتفادي الألم الناتج عن ارتداء الكعب العالي، ينبغي على المرأة وضع بطانة داخل الحذاء أو لف أصابع القدمين بأشرطة لاصقة شفافة؛ لمنع احتكاك الأصابع بالحذاء.

وأضافت الصحيفة أن المرأة مستعدة لدفع ثمن الأناقة في المناسبات المهمة، من خلال تحمل ألم ارتداء الكعب العالي، الذي ربما يضطرها لارتداء الأحذية الرياضية أسبوعا كاملا. ورغم كل ما يسببه الحذاء الأنيق ذو الكعب العالي من ألم أثناء المشي وحتى بعد خلعه، ترضى المرأة تحمّل المعاناة وهي مقتنعة تماما بأن هذه ضريبة الجمال والأناقة.

لإعفاء النساء من هذه الضريبة الموجعة، قدّمت الصحيفة عشر أفكار تساعدهنّ على الاستمتاع بأمسية جميلة، وتضمن لهنّ الراحة عند المشي بالكعب العالي.

1. تجربة الأحذية

أول حيلة للتخلص من أوجاع الكعب العالي تتمثّل في تجربة الحذاء قبل اقتنائه. يجب أن تحسن المرأة اختيار قياس الحذاء المناسب لها مثل حذاء سندريلا. ومن الضروري أن تعلم أنّ طراز الحذاء المرغوب به لا يتوافق دائما مع القياس الأنسب. وفي بعض الحالات، تختلف القدم اليسرى عن اليمنى؛ إذ يمكن أن تكون إحداهما أكبر قليلا من الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر طبيعي، حيث إن الجسم منقسم إلى قسمين، ويكون الجانب الأيمن مختلفا عن الأيسر. وفي هذه الحالة، يُنصح بتجربة فردتي الحذاء في المتجر، والتحقق من أنّ محور الكعب يتوافق مع قاعدته. بهذه الطريقة، تستطيع المرأة المحافظة على توازن الجسم. ومن الأفضل اختيار الكعب العالي العريض بدلا من المسماري، الذي يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية. وفي حال عدم الاعتياد على ارتداء الكعب العالي، يجب ألّا يتجاوز ارتفاع القدم خمسة سنتيمترات.

2. وضع بطانة الأحذية داخل الكعب العالي

لتفادي الألم، توجد حيلة رائعة يمكن للمرأة فعلها، وهي وضع بطانة الأحذية داخل الكعب العالي. وهي تتوفر في السوق بنماذج مختلفة، في شكل جل وتكون ناعمة ورفيعة جدا، وبأحجام ومقاييس مختلفة لكل نوع من أنواع الأحذية، سواء الأحذية الرياضية أو الأنيقة، المفتوحة منها والمغلقة.

وهي تتكيف بسهولة مع شكل الأحذية والقدمين، ناهيك عن أنها مريحة وعملية، حيث يمكن حملها في الحقيبة، ووضعها عند الشعور بالألم في الجزء السفلي من القدم. واعتمادا على مركز الألم، إن كان في الكعب أو في أصابع القدم، يتوفر نوعان مختلفان من البطانات في السوق.

3. حيلة الشريط اللاصق

لمنع الشعور بالألم أثناء ارتداء الكعب العالي، يمكن تثبيت شريط لاصق شفاف أو مشابه للون الجلد بين إصبعي القدم الرابع والأوسط؛ لأنه يوجد عصب بين هذين الإصبعين يتسبّب في أوجاع شديدة عند ارتداء الكعب. بهذه الطريقة، يمكن تخفيف الضغط على الإصبعين وتنميل الأصابع.

4. الاعتناء بنظافة وصحة القدمين

لتخفيف آلام الكعب العالي، يجب على المرأة قص أظافر القدم، بالإضافة إلى التخلص من بقايا البشرة الميتة. وفي حال عدم قدرتك على استخدام مقص الأظافر، يمكنك الذهاب إلى خبير التجميل أو أخصائي طب القدم. والأهم من ذلك، يجب ألا يضرب الكعب طرف القدم عند المشي؛ لأن ذلك سيكون تعذيبا للقدم.

5. استخدام رذاذ توسيع الأحذية

تنصح الصحيفة باستخدام رذاذ توسيع الأحذية مع الأحذية العالية؛ لأنه عادة ما تكون منطقة إصبع القدم فيها ضيقة. يمكن أن يسبّب هذا تورّم القدمين، خاصة في المساء وبعد ارتداء الأحذية طوال اليوم. وطريقة استخدامه كالتالي: رشّه داخل الحذاء، ثم ارتداؤه، والمشي به لمدة 20 دقيقة حتى يتكيف الحذاء مع شكل القدم، وتكرار هذه العملية بعد 24 ساعة.

6. أخذ حمام القدم

أخذ حمام القدم المريح للاسترخاء قبل ارتداء الكعب. لكن هذا الحمام يختلف عن حمام القدم الكلاسيكي. يمكن إعداده من خلال وضع حاويتين، واحدة مملوءة بالماء الساخن (حوالي 37 درجة) مع إذابة الملح الخشن أو صودا الخبز فيه، وأخرى مملوءة بالماء البارد مع الزيوت العطرية ذات المفعول القوي مثل (زيت القرنفل الأساسي/ زيت الكافور الأساسي)، ثمّ شطف القدمين جيدا تحت الماء البارد الجاري، ما يساعد على منع التورم لبضع ساعات.

7. الشامبو الجاف

إن الشامبو الجاف مثالي لتجنب الانزلاق، والحد من احتكاك القدم داخل الحذاء، وتخفيف الألم، ومنع حدوث تقرحات لبشرة القدم.

8. هلام السيليكون

وضع هلام السيليكون داخل مقدمة الكعب للتخلص من ألم الكعب، والتخفيف منه، عن طريق تقليل الضغط على نقاط القدم المعرضة للأذى.

9. وضع الحذاء في الثلاجة

وضع الحذاء في الثلاجة يعدّ حيلة قديمة، لكنها فعالة للغاية. ويساعد التأثير الميكانيكي الناتج عن تجميد الماء في الزيادة التدريجية في حجم الحذاء، وبالتالي توسيعه. كما يحفز البرد الدورة الدموية المحيطية، ويخفف من الإحساس المؤلم الناجم عن الكعب العالي لفترة.

10. قاعدة الكعب يجب ألّا تتجاوز 4 أو 7 سنتيمترات

تتمثل الحيلة العاشرة في ضرورة اختيار القياس المناسب للكعب، حيث تكون قاعدته أو قدمه بين 4 و7 سنتيمترات؛ لأنّ تجاوز ارتفاع القدم 10 سنتيمترات يكون ضارا، ويخلّ بتوازن الجسم.