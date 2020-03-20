10 الاف وفاة بسبب كورونا الذي وصل الى أمريكا اللاتينية

(المستقلة)..أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية عند الساعة 10,30 ت غ الجمعة.

وبلغ إجمالي الوفيات 10,080 حالة، غالبيتهم في أوروبا مع 4932 حالة وآسيا مع 3431 حالة. وتسجل إيطاليا أكبر عدد وفيات في العالم (3405)، تليها الصين (3248)، المصدر الأول للوباء، ثمّ إيران (1433).

تبقى أوروبا وفي مقدمتها إيطاليا في خط المواجهة الأول في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) مع تعزيز كل دول العالم تدابير الوقاية كما فعلت الأرجنتين وكاليفورنيا اللتان أعلنتا حجرا “وقائيا وإلزاميا” على السكان.

وتشمل القيود على حرية التنقل أكثر من نصف مليار نسمة بعدما دعت السلطات السكان إلى ملازمة المنازل.

وأصاب فيروس “كوفيد-19” الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “عدو البشرية”، أكثر من 240 ألف شخص عبر العالم. وبالنظر إلى وتيرة الوفيات اليومية المسجلة، يتوقع أن تتجاوز الحصيلة العشرة آلاف.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من نقص في التضامن حيال الدول الفقيرة ما قد يؤدي إلى حصد “ملايين” الأرواح.

الولايات المتحدة

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، الجمعة، وقف كل الأنشطة غير الأساسية ومنع التجمعات في مسعى لتطويق تفشي وباء كورونا المستجد.

وتشبه هذه التدابير تلك التي أعلنها، الخميس، حاكم كاليفورنيا الذي فرض الحجر المنزلي على كامل سكان الولاية.

كما أنها أكثر تشددا بالمقارنة مع التدابير المعلنة قبلا على المستوى الفدرالي.

وقال الحاكم “هذا التدبير الأكثر تشددا الذي أمكننا اتخاذه”، لافتا في الوقت عينه إلى أن الحظر لن يشمل الأنشطة المصنفة أساسية.

وتشمل هذه الأنشطة بحسب كوومو متاجر بيع الأغذية والصيدليات وشركات الهاتف وكل ما يرتبط بالخدمات الأساسية وخصوصا صيانة المياه.

وتحظر التدابير الجديدة أي تجمع لأشخاص لا يرتبط بهذه الأنشطة الأساسية، أيا كان حجمه، وفق الحاكم.

غير أن أندرو كوومو لفت إلى أنه في إمكان الأفراد الخروج من المنزل لابتياع حاجاتهم أو التنزه مع التزام مبدأ المسافة الاجتماعية من خلال الابتعاد مترين على الأقل عن أي شخص آخر.

وسجلت ولاية نيويورك 2950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، بينها 1939 في مدينة نيويورك وحدها، ما يرفع عدد الإصابات إلى 7102 في الولاية بينها 4408 في المدينة. وقد أودى الفيروس ب 35 شخصا في نيويورك.

تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد يفرض حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

جنوب إفريقيا

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه سريعاً في جنوب إفريقيا حيث تجاوزت الإصابات الجمعة المئتين، وفق ما أعلنت السلطات التي تقدّر أن الوباء سيصيب 60% من سكان البلاد.

وأصيب 200 شخص وشخصان في البلاد جراء كوفيد-19 مقابل 150 الخميس كما أعلن وزير الصحة زويلي مخيزي للصحافيين في بلومفونتين (وسط).

وأضاف أن لا وفيات حتى الآن.

ومع 200 إصابة وإصابتين تعد جنوب افريقيا الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس في افريقيا جنوب الصحراء.

والأحد أعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا إغلاق المدارس ومنع تجمع أكثر من 100 شخص ومنع دخول رعايا البلدان الأكثر تأثرا بكوفيد-19 إلى البلاد.

الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجوال اعتبارا من صباح غد السبت وحتى إشعار آخر في إطار اجراءات اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي “نظرا لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة (…) يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم السبت الموافق 21 آذار/مارس 2020 وحتى إشعار آخر”.

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، تفعيل “قانون الدفاع” الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ألمانيا

أعلنت بافاريا، كبرى مقاطعات ألمانيا الجمعة، أنها أصدرت أمرا بفرض عزل شامل في البلاد لمواجهة تفشي كورونا المستجد في أول خطوة من نوعها في البلاد.

وقال رئيس وزراء المقاطعة ماركوس سويدر “اعتبارا من منتصف الليلة وحتى فترة مؤقتة تستمر لأسبوعين، سيتم فرض قيود كبيرة على مغادرة” المنازل.

إسبانيا

أودى فيروس كورونا (كوفيد-19) بحياة أكثر من ألف شخص، حسبما اعلنت السلطات الرسمية، فيما تخطت حصيلة الإصابات 19980 ألفاً، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الجمعة.

إيران

أعلنت إيران الجمعة عن 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية الإسلامية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1433.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي إنه تم تسجيل 1237 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل مجموع الإصابات المؤكدة في الجمهورية الإسلامية إلى 19644.

فرنسا

قالت السلطات الفرنسية إن 130 ألف مواطن فرنسي لا يزالون عالقين خارج البلاد ويحاولون العودة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير إغلاق حدود الكتلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسى اليوم الجمعة إنه يتعين على فرنسا تنظيم عودة حوالى 130 ألف مواطن عالق فى الخارج بسبب جائحة (كوفيد 19).

الصين

أعلنت الصين الجمعة عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي، في وقت يهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدّم الذي حققته في مكافحة الوباء.

وتراجع عدد الوفيات في الصين كذلك بشكل كبير إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن ثلاث وفيات جديدة فقط، في أقل زيادة يومية منذ بدأت نشر الأرقام في كانون الثاني/يناير.

وتجاوز حاليا عدد الوفيات في إيطاليا (3400 شخص) ذلك المسجل في الصين حيث أودى كوفيد-19 بحياة 3248 شخصا.

وأصيب نحو 81 ألف شخص بالفيروس في الصين لكن عدد الأشخاص الذين لا يزالون مصابين فيه حتى الآن بلغ 7000.

إيطاليا

أصبحت إيطاليا، الخميس، الدولة الأكثر تأثّراً في العالم جرّاء فيروس كورونا (كوفيد19)، إذ تخطى عدد الوفيّات على أراضيها الاعداد المسجّلة في الصين، في وقت حذّرت الأمم المتحدة من أن “ملايين” الأرواح مهدّدة بسبب عدم التضامن مع البلدان الفقيرة في مواجهة الوباء.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 9827 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس حتى الساعة 19,00 ت غ.

وتم تسجيل أكثر من 232680 إصابة في 158 بلداً منذ بدء تفشي الوباء. وعدد الإصابات المشخّصة لا تعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن صار العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.

البيرو

سجّلت البيرو الخميس أوّل ثلاث وفيّات جرّاء كورونا (كوفيد-19)، في وقتٍ أعلنت الحكومة ازدياداً كبيراً في عدد الإصابات بالفيروس والتي بلغت 234.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ أحد المتوفين الثلاثة رجل “لديه تاريخ من ارتفاع الضغط” أُدخِل الثلاثاء إلى المستشفى بسبب ضيق في التنفّس، وهو لم يكن قد سافر إلى الخارج.

وفرضت البيرو، الأربعاء، حظراً يوميّاً على التجول بين الساعة 20,00 و5,00 وفرضت حجراً إلزاميّاً على سكّانها البالغ عددهم 32 مليون على مدى 15 يوماً. كما أغلقت البلاد جميع حدودها ومطاراتها.

المكسيك

أمر قاض اتّحادي في مكسيكو، الخميس، الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور باتّخاذ كلّ الإجراءات الوقائيّة والخطوات اللازمة للكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وقال القاضي إنّ “السلطات لا تتّخذ إجراءات صحية عامة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر التي تواجه البلاد”.

وتعرّض الرئيس اليساري لانتقادات كثيرة على خلفيّة عدم اتّخاذه إجراءات كافية لمواجهة انتشار الفيروس الذي تسبّب الأربعاء في أوّل حالة وفاة في المكسيك حيث تمّ أيضاً تأكيد 164 إصابة.

البرازيل

أغلقت البرازيل الخميس، بقرار وزاريّ ولمدّة 15 يومًا، جميع حدودها البرّيّة، باستثناء الحدود مع الأوروغواي، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

ويحظّر المرسوم الوزاري الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نشره، الدخول “عن طريق البَرّ للأجانب المتحدّرين من الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وغويانا الفرنسية وغويانا وباراغواي والبيرو وسورينام”.

الأرجنتين

فرض الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الخميس، حجرا “وقائيا وإلزاميا” على السكان ابتداء من الجمعة وحتى 31 آذار/مارس، لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال فرنانديز في خطاب “نحن نعتني بصحة الأرجنتينيين”.

وتوجد في الأرجنتين 128 إصابة بالفيروس فضلا ثلاث حالات وفاة.

هايتي

أعلن رئيس هايتي جوفنيل مويز الخميس، تسجيل أوّل حالتَي إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في هايتي، أفقر دولة في منطقة البحر الكاريبي وأكثرها سكّانًا.

وقال مويز في خطاب متلفز “سجّلنا أوّل إصابتَين بفيروس كورونا (كوفيد-19) على الأراضي الوطنيّة”.

بنما

أعلنت بنما التي تضمّ المطار الأكثر ازدحامًا في أميركا الوسطى، الخميس أنّها ستُعلّق ابتداءً من الأسبوع المقبل، ولمدّة شهر، كلّ الرحلات الدوليّة، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو عبر تويتر إنّه “ابتداءً من الأحد الساعة 23,59 (الإثنين 3,59 بتوقيت غرينتش)، سيتمّ تعليق وصول ومغادرة كلّ الرحلات الدوليّة مِن بلادنا وإليها، لمدّة شهر واحد”.

وسجلت بنما 109 إصابات بالفيروس (أعلى رقم في أميركا الوسطى)، فضلاً عن وفاة واحدة.

المغرب

أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وحددت وزارة الداخلية المغربية في بيان الحالات التي سيسمح فيها للمواطنين بالتحرك وهي”التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن… شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل”.

كذلك سيسمح للمواطنين بالخروج لشراء مستلزمات المعيشة اليومية والتوجه للمستشفيات والصيدليات.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المغرب 66 و3 حالات وفاة.

الأمم المتحدة

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن وباء كوفيد-19 قد يقتل “الملايين” إن لم يتم ضبط انتشاره. وحذر غوتيريش من أن أرواح الملايين في خطر إذا لم يُبدِ العالم تضامناً، وبخاصة مع الدول الأشد فقراً، في مكافحة تفشي الوباء.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عبر الفيديو “إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة نار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإنّ ذلك سيودي بأرواح الملايين”، مشدداً على أنّ “التضامن العالمي ليس واجباً أخلاقياً فحسب، وإنّما هو في مصلحة الجميع”.