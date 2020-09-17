10 أمور تكرهها الزوجة احذرها

المستقلة / النساء كائنات عاطفية رقيقة تعشق التفاصيل، فهن يشكلن كيان المجتمع والبيت أيضًا، ولكن هل جميع الرجال يفهمون كيفية التصرف بطريقة صحيحة مع النساء؟

في هذا التقرير نقدم لك عزيزي الرجل “كتالوج” بالأمور التي تغضب المرأة حتى تتجنبها وتنعم برقتها وفقاً لمجلة (الرجل):

1- الغيرة المفرطة من الرجل

الغيرة غريزة جبل عليها الإنسان، وهي صفة إيجابية للحفاظ على العلاقة الزوجية، إلا أن الأمر يمكن أن يتحول إلى حالة مرضية لدى بعض الرجال من خلال الإفراط في الغيرة، مما يحول الحياة الزوجية إلى دائرة من الشك تنتهي بالطلاق في كثير من الأحيان.

2- المبالغة في الاهتمام

على الرغم من أن المرأة تحب أن تشعر باهتمام وحب زوجها لها، فإنها تكره المبالغة في الاهتمام أيضاً، فلن تشعر الزوجة بالراحة عندما يتصل بها زوجها كل 15 دقيقة للاطمئنان عليها عندما تخرج مع صديقاتها، فعليك أن تعى جيدًا أن تلك الأمور المبالغ فيها بشكل كبير، تجعل الزوجة في حالة من الغضب والنفور بسبب الاهتمام الزائد عن حده.

3- الكذب تحب المرأة الرجل الصادق

في أقواله وأفعاله، فالكذب صفة مذمومة لا يمكن أن تبنى عليها علاقة زوجية صحيحة، فعليكم ترك الكذب إذا ما كنتم تحرصون على إبقاء علاقتكم بزوجاتكم على أفضل ما يرام.

4- نسيان المناسبات!

يحفظ بعض الرجال أسماء الممثلين واللاعبين المفضلين والعديد من التفاصيل الأخرى، في حين تتوقف ذاكرتهم عندما يتعلق الأمر بحدث هام يتعلق بزوجاتهم، مثل عيد ميلاد الزوجة أو عيد الزواج أو حتى تلبية طلب للزوجة، وهذا أمر يزعج المرأة كثيراً من الرجل.

5- حب الذات

تعد الأنانية وحب الذات المبالغ فيه من الصفات الذميمة التي تفسد علاقات الإنسان المختلفة وفي مقدمتها العلاقة الزوجية، حيث أن الحياة الزوجية تقوم على التعاون وتفضيل مصلحة الشريك على المصلحة الشخصية.

6- تجاهُل شخصيتها

على الرغم من أن المرأة تعتمد على جمالها الجسدي في جذب الرجال، إلا أن العديد من النساء يرغبن أيضاً أن يعجب الرجل بذكائهن وشخصيتهن، لذلك يتوجب على الرجل أن يمتدح جمال المرأة، وفي نفس الوقت يثني على صفاتها العقلية والشخصية.

7- تقديم المساعدة للنساء الأخريات

يحاول بعض الرجال إظهار بطولاتهم ومهاراتهم من خلال عرض تقديم المساعدة وخاصة للنساء، من خلال الادعاء بقدرتهم على صيانة أي عطل في منزل الجيران مثلاً، إلا أن الزوجة تشعر بالغيرة على زوجها ولا تفضل أن يعرض خدماته على أي امراة غيرها.

8- التقليل من مشاعرها

المرأة مخلوق عاطفي يميل إلى إظهار مشاعره بشكل عفوي، ويتوجب على الرجل أن يتفهم هذه الطبيعية للمرأة، ويتجنب السخرية من مشاعرها وعواطفها.

9- تجمعات الأصدقاء المتكررة

يحتاج الرجل من وقت لآخر إلى وقت يقضيه بصحبة الأصدقاء بعيداً عن المنزل، إلا أن ذلك يجب ألا يتحول إلى عادة يومية، فالقاعدة هي قضاء أطول وقت ممكن مع الزوجة والأسرة، والاستثناء هو الخروج بصحبة الأصدقاء وليس العكس.

10 – الزوج الكسول

يعلم جميع الرجال أن المرأة لا تُفضل أن يكون زوجها رجلًا كسولًا، يهتم فقط بمشاهدة المباريات والبرامج الرياضية، في حين يهمل جميع الأشياء والمناسبات الأخرى في الحياة، مثل الزيارات الاجتماعية لذويها وأقاربه أيضًا، وعلى الأرجح هؤلاء ينسون تواريخ المناسبات الهامة مثل أعياد الميلاد وعيد الزواج.