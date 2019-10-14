ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄﺳﻤﺎء وزراء ﺟﺪد ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ

(المستقلة) … ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر برلمانية، ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻋﺪﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ وزراء ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ، وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.

وأﻛﺪ أﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟ اﻟﺼﺒﺎح أن “مجلس النواب ﺳﻴﻔﻌل دوره بشكل اكبر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ المتظاهرين”. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ إرادة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ حسين ﻋﺮب إن “رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﺳﻴﻘﺪم لمجلس اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄﺳﻤﺎء وزراء ﺟﺪد”، مشيرا الى ان “اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻮزراء ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ لمجلس اﻟﻨﻮاب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮي اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ – اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ – ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ”.