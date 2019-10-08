‏وفاة الفنان المصري ‎طلعت زكريا “طباخ الريس”

المستقلة / ذكرت وسائل إعلام مصرية مطلعة عليها وكالة الصحافة المستقلة، أن الفنان الكوميدي، طلعت زكريا، توفي مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.
ولد طلعت زكريا، في محافظة الإسكندرية، مصر عام 1960م، تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984م وقدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.
وفي أيلول (سبتمبر) 2007، أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه “طباخ الريس” أحد أشهر أعماله إيرادات جيدة، متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة.
من أشهر أفلامه:
الفيل في المنديل (سعيد حركات) 2011
صياد اليمام 2009
طباخ الريس 2008
قصة الحي الشعبي 2006
كلام في الحب 2006
حريم كريم 2006
سيد العاطفي 2006
حاحا وتفاحة 2005
السيد أبو العربي وصل 2005
أبو علي 2005
عوكل 2004
غبي منه فيه 2004
إوعى وشك 2004
حرامية في تايلاند 2003
كلم ماما
التجربة الدنماركية 2003 (ضيف الفيلم)
حراميه في كي جي تو 2002
جاءنا البيان التالي 2001
ولا في النية ابقي
الرجل الأبيض المتوسط
من أشهر المسلسلات التي شارك بها:
مبروك جالك قلق
العراف
من غير ميعاد
ضبط وإحضار
جوز ماما 2010 الجزء الأول
الزيبق (2017)
مسلسل النوة دور طمان الشراغيش
الضوء الشارد 1998
من المسرحيات:
البعبع
دو ري مي فاصوليا
وراء كل مجنون امرأة
كحيون ربح المليون
سكر هانم
وبعدين (عرضت في الكويت)
بابا جاب موز