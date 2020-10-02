‏روما يضم مايورال من ريال مدريد على سبيل الإعارة

المستقلة / – أعلن نادي ريال مدريد، رسميًا مساء اليوم الجمعة، رحيل لاعب جديد عن صفوفه، ليخوض تحديًا جديدًا في الدوري الإيطالي

وقال النادي الملكي الإسباني، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنَّ مهاجمه بورخا مايورال، رحل إلى نادي روما، على سبيل الإعاردة لمدة موسمين، وحتى صيف 2022.

ولم يكشف الريال عن أي تفاصيل مادية خاصة بالصفقة، لكن روما، أشار إلى أنها تكلفت 2 مليون يورو للإعارة لمدة موسمين، مع وجود خيار للشراء مقابل 15 مليون يورو خلال الموسم الأول، و20 مليون يورو خلال الموسم الثاني.

وفي حالة تفعيل خيار الشراء سواء في الموسم الأول أو الثاني، سيرتبط مايورال بعقد مع روما حتى صيف 2025.

كان روما كثف من مفاوضاته مع الريال لضم مايورال، خلال الأيام الماضية، في ظل ما يتردد عن إمكانية رحيل البوسني إدين دجيكو هذا الصيف.

يذكر أن مايورال، انضم للعديد من اللاعبين الذين رحلوا عن الريال خلال الميركاتو الحالي، مثل أشرف حكيمي، وجاريث بيل، وخاميس رودريجيز، سيرجيو ريجيلون.