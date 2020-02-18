‏برلمانية أردنية : إيفانكا ترامب عدّلت على قوانين العمل لدينا

المستقلة /قالت البرلمانية الأردنية، ديما طهبوب، إن ابنة الرئيس الأمريكي، مستشارته إيفانكا ترامب، تدخلت من أجل تعديل قوانين العمل في بلدها (الأردن).

وغردت طهبوب في صفحتها عبر “تويتر”، بأن “إيفانكا ترامب قررت إجراء تعديلات في قانون العمل الأردني قبل ما يقرّ في لجنة العمل ومجلس النواب”.

وتابعت: “وصرحت أننا ألغينا القيود على العمل الليلي للمرأة، علما بأن القانون ما زال قيد النقاش في اللجنة، ولم يعرض على المجلس للتصويت”.

وأضافت متهكمة: “خلينا نتواصل معها لنعرف بقية القوانين، تاغ (إشارة) لكل من ينفي الأجندة الخارجية”.

ايفانكا ترامب قررت تعديلات قانون العمل الأردني قبل ما تقر في لجنة العمل ومجلس النواب و صرحت اننا لغينا القيود على العمل الليلي للمرأه علما بأن القانون ما زال قيد النقاش في اللجنة ولم يعرض على المجلس للتصويت

خلينا نتواصل معها لنعرف بقية القوانين

تاغ لكل من ينفي الأجنده الخارجيه pic.twitter.com/tZCq76I3e2 — DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) February 17, 2020

وتأتي تغريدة ديما طهبوب على خلفية تصريحات أطلقتها إيفانكا ترامب، أشادت من خلالها بجهود خمس دول عربية، قالت إنها تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة.

والدول التي ذكرتها إيفانكا ترامب بالاسم، هي: “السعودية، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس”.

وجاءت تصريحات إيفانكا ترامب خلال مشاركتها، الأحد، في منتدى المرأة العالمي الذي أقيم بدبي.