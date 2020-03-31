‎عمليات بغداد القبض على ٦٦٠١ مخالفاً للحظر والغرامات ٢٩٥١٠

( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن حصيلة المخالفين لقرار الحظر والعجلات التي تم احتجازها.

وقالت القيادة في بيان انه “خلال واجبها في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت القواتالأمنية في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على ٦٦٠١ مخالفاً، فيما حجزت ٧١١ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغعدد الغرامات ٢٩٥١٠ غرامة، وذلك منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية اليوم ٣١ آذار ٢٠٢٠“.

واكدت القيادة انها “مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي بالإضافة مع واجباتها الأخرى ضمن العاصمة بغداد“،مجددة الدعوة “للمواطنين للتعاون التام مع الاجهزة الامنية التي وجدت بهدف حمايتهم“.