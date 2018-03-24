‎دورات تدريبية متميزة لمصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

‎(المستقلة)..ضمن خطة تطوير مصرف زين العراق الاسلامي الشاملة لتطوير خدماته وادخال الانظمة الحديثة حسب معايير البنك المركزي العراقي, تمت مشاركة نخبة واسعة من موظفي المصرف في دورات خارجية وداخلية متنوعة.

وشملت موضوعات الدورات الحوكمة المؤسسية للمصارف، ودورة التوعية المصرفية وحماية الجمهور، ودورة الحوالات المصرفية الخارجية الواردة والصادرة، ودورة نظام تبادل المعلومات الائتمانية التي اقيمت في قسم الدراسات والابحاث في البنك المركزي العراقي في داخل العراق.

اما المشاركات الخارجية فكانت في برنامج مكافحة غسل الاموال، وقانون الامتثال الضريبي الامريكي، والمعاملات المصرفية الالكترونية، وقانون مكافحة جرائم امن معلومات البنك التي نظمت من قبل البنك المركزي العراقي والمقامة في الاردن.

وأكد المصرف استمرار الدورات للموظفين على النظام المصرفي الشمولي للمصرف في لبنان لغرض الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة ومواكبة التطور المصرفي وفق معايير عالية الجودة.

واضاف ضمن بنود اتفاقية مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل مع شركة IQDC للاستشارات لنظام الجودة العالمية الايزو (ISO 9001:2015) للحصول على شهادة الجودة العالمية الايزو فقد تم الانتهاء من الدورة الثانية لنظام الايزو دورة التوثيق (بناء الوثائق والمستندات وتصميم نظام الجودة تبعاً للمواصفة ISO10013).