“​واتس آب​”  يقدم 3 ميزات جديدة لمستخدميه

(المستقلة)..قدّم تطبيق “​واتس آب​” 3 ميزات جديدة إلى مستخدميه في تحديث عبر منصتي “أندرويد” و”آي أو إس”.

وأوضح موقع “لايف منت” التقني المتخصص أن الميزات الثلاث ​الجديدة​ جاءت على النحو التالي:

انتظار المكالمات

طرح “واتس آب” التحديث الجديد بصورة حصرية حاليا عبر نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “​آيفون​” على أن يطرح في نظام “أندرويد” في وقت لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر “واتس آب” وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى “مكالمة لم يرد عليها”، كما سيظهر له وميض خلال مكالمته الجارية بأنه يتلقى حاليا اتصال آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

التدمير الذاتي

تحديث “واتس آب” الجديد بات متاحا عبر نظام تشغيل “أندرويد”، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائيا، بعد فترة زمنية محددة، كما يحددها المستخدم.

كما يمنح “واتس آب” المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدء من ساعة واحدة وحتى سنة كاملة.

دعم الأجهزة المتعددة

طرحت “واتس آب” عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.