٢١٠ اصابة جديدة بكورونا ووفاة 12 مصاب في كردستان

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان وفاة ١٢ مريضاً بفيروس كورونا خلال يوم.

وذكر بيان للوزارة أنها أجرت ٢٢٩٥ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية، سجلت خلالها إصابة ٢١٠ أشخاص، توزعوا على:

(٦٩ اربيل)

(٨١ السليمانية، ٤٠ ەرمیان)

(١١ دهوك)

(٩ حلبجة)

كما سجلت تعافي ١٤٣ شخصاً توزعوا على:

(٩٦ اربيل)

(١٦ گرمیان)

(٨ دهوك)

(٢٣ حلبجة)

وتوزعت الوفيات الـ١٢ على:

(٤ اربيل)

(٦ السليمانية، ١ گرمیان)

(١ حلبجة

ومنذ تفشي الفيروس

أصيب ١١٥٧١ شخصاً، تعافى منهم ٦٣٠٩ أشخاص، وتوفي ٤٤٤ آخرين .(النهاية)