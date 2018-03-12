١٨ مارس عودة السياحة الروسية لمصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وضعت إدارة مطار «دوموديدوفو» في موسكو في جدول الحركة الجوية بدء رحلات «مصر للطيران» بين موسكو والقاهرة اعتبارا من 18 مارس الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الإثنين، عن المعطيات الموجودة على موقع المطار، فإن الرحلات بين العاصمتين ستكون 3 مرات في الأسبوع.

وكانت الوكالة ذكرت -في وقت سابق- أن مصر وافقت على وجود خبراء أمن روس في مطار القاهرة لتأمين الرحلات الجوية إلى موسكو.

كان وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي قد وقع مع وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارا من أول فبراير المقبل، ولكن الموعد تأجل أكثر من مرة.

وتوقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر من عام 2015؛ ما أدى إلى مقتل 217 سائحا روسيا و7 أفراد طاقم كانوا على متنها. وأكدت السلطات الروسية أنه تم إسقاطها في عمل إرهابي