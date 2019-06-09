( ١١)الف طالب يشاركون في الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية تربية ميسان، الاحد، عن إنهائها الاستعداد للامتحانات العامة الوزارية للدراسة المتوسطة التي تنطلق يوم الثلاثاء 11/6/2019 .

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ” تم إنهاء كامل الاستعدادات لإجراء امتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩”، مشيرا إلى مشاركة ١١الف طالب وطالبة يؤدون الامتحان في ١٥٧ مركز امتحاني موزعة على مركز المحافظة والاقضية.

وبين الكعبي ان اللجنة الفرعية للامتحانات التي يرأسها المدير العام رياض مجبل الساعدي اكملت تعيين المشرفين ومديري المراكز والمراقبين في المراكز كما عقدت ندوات تعريفية بالامتحانات، ثم اجرت الصيانة اللازمة للقاعات الامتحانية واصلحت انظمة التبريد لكون الامتحانات ستجري في اجواء حارة.

واشار الى اتصال المدير العام بدائرة الكهرباء وقيادة الشرطة من اجل تأمين التيار الكهربائي وحماية المراكز الامتحانية، منوها الى ان الامتحانات ستبدأ في الساعة الثامنة صباحا.