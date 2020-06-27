يونس محمود يكشف كواليس اخر محادثة بينه وبين احمد راضي
(المستقلة)… كشف النجم الدولي السابق يونس محمود كواليس اخر محادثة جمعت بينه وبين النجم الراحل احمد راضي قبل وفاته.
والتقى محمود بالراحل احمد راضي في مقر نادي الكرخ بحضور رئيس نادي الكرخ شرار حيدر في العاشر من زيران الجاري.
وقال محمود في حديث لبرنامج “المجلس” إنه “التقيت بالنجم الدولي الراحل احمد راضي في مقر نادي الكرخ من اجل مناقشة وجهات النظر بشان الانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم”.
وأضاف محمود ان “راضي كان يمتلك شخصية رائعة جداً وكانت لديه أفكار كبيرة من اجل خدمة الكرة العراقية، بالتالي افضى الاجتماع الى ضرورة الوصول الى حلول وتفاهمات تصب في مصلحة الجميع”.
وتابع الاعب الدولي “بعد تدهور حالته الصحية ورقوده بالمستشفى ابلغته بانه سيكون هو رئيس اتحاد الكرة المقبل وطلبت منه فقط ان ينهض من نكسته وان يعود اقوى مما كان”.
ونعى النجم الدولي السابق يونس محمود، وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
وقال محمود في تغريدة له على “تويتر”: “ابكيت قلبي قبل عيني حبيبي ابو هيا اكبر صدمة والله يصعب عليه هذا البوست لا حول ولا قوة الا بالله .. انا لله وانا اليه راجعون”.
وتوفي النجم الدولي السابق احمد راضي يوم 21/6/2020 الساعة السابعة صباحا بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وكان راضي، يتواجد في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد قبل بعة أيام، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية.
وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق ليتوفاه الاجل قبل ان يلحق بطائرته الى عمان فجر اليوم.
وكان من المفترض ان يغادر احمد راضي الى العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة الثانية فجراً بتوقيت بغداد. (النهاية)
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