يونامي تنفي تقديم تقرير بشأن التظاهرات الى مجلس الامن

(المستقلة).. نفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقديم أي تقرير لمجلس الامن بشأن التظاهرات.

وقال بيان عن البعثة رداً على “ادعاءات” متداولة عن إدلاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت ببيانٍ أمام مجلس الأمن الدولي بشأن المظاهرات الأخيرة، أن الممثلة الأممية الخاصة لم تقدم أي تقريرٍ أو بيانٍ لمجلس الأمن بشأن هذه المظاهرات”.

وأكد البيان ” إن يونامي تراقب الوضع وتقف إلى جانب حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة”. وجددت البعثة دعوتها “إلى حماية المتظاهرين السلميين”.