يونامي تفتتحُ مكتبها في الموصل وتتعهد بمواصلة تقديم الدعم لمجتمعات نينوى

(المستقلة)..افتتحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مكتبها في مدينة الموصل رسمياً خلال حفلٍ حضرهُ مسؤولون حكوميون محليون وكبار موظفي البعثة ومنظمات الأمم المتحدة وشركاؤها، وذلك لترسيخ حضورٍ مستمرٍ في محافظة نينوى والتعهد بتعزيز دعم البعثة للمجتمعات والسلطات المحلية في هذه الفترة من التعافي ما بعد النزاع.

وبعد قصّ شريط الافتتاح وغرسِ شجرةٍ كرمزٍ للسلام، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت إلى أن افتتاح المكتب يمثّلُ علامةً فارقةً و “خطوةً من شأنها تعميق تعاوننا وتعزيز تنسيقنا وإتاحة واجهةٍ للتفاعلِ المستمرِّ مع الأمم المتحدة لجميع أصحاب الشأن.”

وقالت السيدة هينيس-بلاسخارت: “في الجذور العربية لاسم المدينة “الموصل”، يمكن للمرء أن يجد فكرةَ كونها نقطةً للربط وللتلاقي. وبالفعل، نعتزم أن يكون هذا المكتب ملتقىً لجميع من لهم شأنٌ في تنمية وازدهار نينوى. وأن يكون ‘موصلاً’ تصبح فيه الرؤى خططاً، وتغدو الخطط تطبيقاً على أرض الواقع”.

ومنذ تحرير المدينة والمحافظة من داعش، تقوم أسرة الأمم المتحدة في العراق بإرسال موظفيها بشكلٍ منتظم إلى المنطقة، وتنفّذُ البرامج دعماً للعودة الكريمة للنازحين والتحضير للانتخابات المحلية وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان، وإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات وإعادة تأهيل المنازل وإعادة إعمار المواقع الثقافية والدينية.

كما زارت الممثلة الخاصة أنقاض مسجد النوري التاريخي، والذي دمّره تنظيم داعش قبل انسحابه من الموصل. وتقود منظمة اليونسكو ترميم المسجد ومئذنته الحدباء المعروفة.

وزارت ايضا مركزَ توزيعٍ جديدٍ للبطاقات الوطنية الموحدة، والذي من المقرّر أن تفتتحَهُ مديريةُ الأحوال المدنية والجوازات والإقامة خلال الأسابيع المقبلة. وسيخدم هذا المشروع الذي تدعمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أكثر من 800,000 من سكان الموصل، بمن فيهم الآلاف ممن فُقدت أو أُتلفت مستمسكاتهم المدنية خلال النزاع الأخير، مما يساعد على ضمان حصولهم على الخدمات الحكومية مستقبلاً.