يونامي تعتزم إنشاء ردهات لمصابي كورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن ممثل بعثة الامم المتحدة (UNAMI ) في كربلاء علي كمونه ، مساء الاربعاء، إن “البعثة تعتزم إنشاء ردهات للمصابين بفيروس كورونا في مدينة الإمام الحسين الطبية كمساعدة للحكومة المحلية في المحافظة .

وقال كمونة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “بعثة الأمم المتحدة ستجهز الردهات بعد إنشاءها قريبا ، بــ (20) جهاز إنعاش و (20) سرير “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، بحثنا مع ممثل الأمم المتحدة (UNAMI ) في كربلاء علي كمونه ، التنسيق و التعاون ، وإقامة برامج سانده ، في مجال تقويض جائحة كورونا “.