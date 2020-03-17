يونامي ترحب بتكليف الزرفي وتؤكد العراق بحاجة ماسة لكابينة فاعلة
( المستقلة) …. رحبت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي”، الثلاثاء، بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، فيما اشارت الى ان العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة.
وقالت الممثلة الأممية الخاصة هينيس-بلاسخارت في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء “نرحب بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة”.
وهذا هو الشخص الثاني الذي يكلفه رئيس الجمهورية بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اذ سبق الزرفي تكليف محمد توفيق علاوي ولكن الاخير لم يحظ بثقة البرلمان العراقي جراء احتدام الخلافات بين الكتل السياسية على طريقة اختياره لفريقه الحكومي.
وامام الزرفي 15 يوما لتشكيل حكومته بدل حكومة تصريف الاعمال الحالية، وفق ما ينص عليه الدستور العراقي.
ولا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي قدمها بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني، وبعد تصاعد العنف ضد المحتجين.
وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية.
ولا يحظى الزرفي كسلفه محمد علاوي بتأييد الحراك الشعبي في الشارع العراقي الرافض لأي شخصية ترشحها القوى والاحزاب السياسية لشغل منصب رئيس الحكومة اذ يطالب المتظاهرون باجراء انتخابات مبكرة في البلاد بدلا من ذلك.( النهاية)
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