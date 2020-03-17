يونامي ترحب بتكليف الزرفي وتؤكد العراق بحاجة ماسة لكابينة فاعلة

( المستقلة) …. رحبت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي”، الثلاثاء، بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، فيما اشارت الى ان العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة.

وقالت الممثلة الأممية الخاصة هينيس-بلاسخارت في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء “نرحب بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة”.

واضافت ان “العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة، أمامها عمل شاق، والدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح”.

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف اليوم الثلاثاء، رسميا عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.