يونامي ترحب بتحديد موعد للانتخابات المبكرة

(المستقلة).. أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن ترحيبها بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.

وقال بيان عن البعثة إن الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق.

وأكدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذي يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت “إن إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل”.

وأضافت “تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وأصحاب الشأن الآخرين مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى”.

وأكدت الثقة بأن جميع القوى السياسية ترغب في رؤية العراق يخرج من أزماته ويزدهر. منوها الى انه “وكما هو الحال دائماً، ستكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية وملكية عراقية”.

وشددت على ان الأمم المتحدة ستواصل تقديم كل المشورة والدعم الفني الذي تطلبه الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقاً لتفويضها”.