يونامي تدعم شرطة كربلاء إنهاء الطابع العسكري

( المستقلة ) / علي النصر الله / … اطلع ممثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) علي كمونة واللجنة الوزارية العليا الخاصة بتنفيذ مشروع خارطة الطريق للشرطة المحلية والخدمية ، اليوم الخميس ، على منجزات اللجنة الفرعية في قيادة شرطة كربلاء لتنفيذ المشروع والذي يهدف الى تحقيق الشراكة المجتمعية المدنية وانهاء الطابع العسكري من اجل تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين .

وقال قائد شرطة كربلاء احمد زويني لــــ ( المستقلة ) ، إن “القيادة استقبلت اللجنة الوزارية العليا الخاصة بتنفيذ مشروع خارطة الطريق للشرطة المحلية والخدمية وممثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والوفد المرافق له ، وعقد اجتماعا استعرض خلاله اهم منجزات اللجنة الفرعية المشكلة والنتائج التي تحققت على ارض الواقع في تنفيذ المشروع من “خلال الجولات التثقيفية والتوعوية المكثفة على مفاصل الاجهزة الامنية وكافة شرائح المجتمع المتنوعة “.

من جانبه أشار ممثل بعثة الأمم المتحدة علي كمونة الى إن “المشروع يهدف للتعريف بالخطوات التي يراد اتباعها وصولا الى تحقيق الشراكة المجتمعية المدنية البناءة حول كسب ثقة الجميع لتكون الأعوام القادمة هي المراحل النهائية الراسمة لعمل الشرطة المحلية ، وانهاء الطابع العسكري بشكل تام وذلك من اجل تقديم الخدمة الامنية الافضل للمواطنين “.

وتابع إن “تطوير الشرطة المحلية والخدمية هو أولوية رئيسية لحكومة العراق ضمن منظومة العدالة الجنائية وتنفيذ القانون في برنامج إصلاح القطاع الأمني والتي تتلقى دعما مباشرا من البرنامج الإنمائي وباقي الشركاء الدوليين “.

وأكد مواصلة تقديم الدعم التام للبرنامج الإنمائي “. وأضاف فإن ” تنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية سيكون بمثابة مرحلة مفصلية في سبيل توفير خدمات الأمن للمواطن والاستقرار على الأمد البعيد ، حتى استلام كامل الملف الامني من قبل وزارة الداخلية والانتقال من النهج العسكري القائم على القوة الى نهج ديموقراطي مهني أكثر تركيزا على توطيد العلاقة المجتمعية موجها نحو تقديم الخدمة الامثل لهم “.