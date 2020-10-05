يونامي تبحث مع محافظ البصرة سبل التعاون المشترك في قطاع الصحة البيئة

يونامي تبحث مع محافظ البصرة سبل التعاون المشترك في قطاع الصحة البيئة

المستقلة/ نريمان المالكي /.. بحث وفد من ممثلية الامم المتحدة في العراق (يونامي) ،مع محافظ البصرة اسعد العيداني ،اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك في قطاعات الصحة و البيئة.

وبحث الوفد الذي ترأسه نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة و منسقة الشوؤن الانسانية ايرينا فوياشكوفا مع العيداني المشاريع الخاصة بالطفولة..

و اكد العيداني ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في جميع المجالات اهمها الصحية و البيئية و تحسين مياه الشرب..

من جهتها اعربت فوياشكوفا عن سعادتها لزيارتها الاولى لمحافظة البصرة و ابدت رغبتها في دعم المحافظة بمختلف المشاريع و القطاعات المهمة فيها..

كما اشارت الى اهمية الوعي الصحي للمواطن لمجابهة جائحة كورونا و ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية و الصحية في المجتمع.