يونامي : الوقف الفوريّ للتصعيد هو السبيل الوحيد للمُضي قدماً

(المستقلة).. دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى الوقف الفوريّ للتصعيد من جميع الأطراف.

وقال بيان اصدرته البعثة اليوم الجمعة،إن السيادة غيرُ قابلةٍ للتجزئة. وإن الهجمات وهجمات الرد بالمثل، بما في ذلك الضربات المتكررة على قوات التحالف الدوليّ- المتواجدة في العراق بدعوةٍ من حكومته لمحاربة داعش – لا تخدم المصلحة العامة للعراق.

وادانت يونامي استمرار الخسائر في الأرواح ، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تمشّياً مع القانون الدولي.

واوضحت إن الشراكة والحوار هما السبيل الوحيد لبناء قوة العراق ومنع عودة داعش. ولا يُمكن استخدام البلد وشعبه مسرحاً للتنافس بين القوى المختلفة وللصراعات بالوكالة.

وشددت على إن العراقيين يستحقون بشدةٍ الاستقرار والسلام.