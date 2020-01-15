يوفنتوس يكتسح أودينيزي ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا

المستقلة / حسام الدين جمال / حقق يوفنتوس فوزا عريضا على ضيفه أودينيزي بنتيجة 4-0، في دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا، ليحقق تأهلا مستحقا للدور ربع النهائي.

افتتح جونزالو هيجوايين التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 16، وأضاف باولو ديبالا هدفا ثانيا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.

وأضاف ديبالا هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه في الدقيقة 57، بينما اختتم دوجلاس كوستا الرباعية في الدقيقة 61 من ركلة جزاء ثانية.

ولحق يوفنتوس بكل من تورينو وميلان ولاتسيو ونابولي وإنتر ميلان وفيورنتينا في الدور ربع النهائي.

ويلتقي فريق المدرب ماوريسيو ساري في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة بارما وروما، التي تقام الخميس المقبل.