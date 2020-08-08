يوفنتوس يقوم بإقالة ماوريسيو ساري بعد الإقصاء من دوري الأبطال

المستقلة .. أعلن يوفنتوس، اليوم السبت، إقالة مدربه ماوريسيو ساري، عقب وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي.

وجاء الإعلان في بيان عبر الموقع الرسمي لبطل الكالتشيو، حيث قال النادي: “نعلن إعفاء ماوريسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول”.

وأضاف: “يود يوفنتوس شكر المدرب على كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي، بفوزه ببطولة الدوري التاسعة على التوالي”.

وكان موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قد ذكر أن إقالة ساري من منصبه تمت بالفعل، صباح اليوم، عقب ساعات قليلة من مغادرة اليوفي لدوري الأبطال.

وكان يوفنتوس قد تغلب على ضيفه ليون (2-1)، أمس الجمعة، في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

لكن النتيجة لم تكن كافية لتأهل البيانكونيري للدور التالي، في ظل هزيمته ذهابًا (1-0).

ونجح ساري في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، هذا الموسم، بعد مستوى متذبذب لليوفي.

لكنه خسر نهائي الكأس أمام نابولي بركلات الترجيح، وكان الخروج المفاجئ على يد ليون، المسمار الأخير في نعش قيادة ساري للسيدة العجوز.