يوفنتوس يسقط أمام ليون في دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – خسر يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-0 أمام مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، مساء الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز لويس توسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من المباراة التي احتضنها ملعب جروباما في ليون.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أليانز معقل يوفنتوس مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس/أذار المقبل.

يذكر أن هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس أمام ليون في البطولات الأوروبية، بعد 4 مباريات فاز في 3 منها وتعادل مرة وحيدة.

وسبق لليوفي أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1985 و1996، وهو اللقب الذي لم يحصل عليه ليون طوال تاريخه.