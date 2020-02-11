يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جوارديولا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في الإطاحة بمدربه ماوريسيو ساري، والقيام بتحرك مفاجئ للتعاقد مع بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب انتهاء الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية إن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، يحلم ببدء مشروع جديد للفريق مع جوارديولا، حيث يعتقد أنييلي أن المدير الفني المخضرم هو القطعة المفقودة في يوفنتوس لتحقيق لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1996.

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ويعلم أنييلي أنه سيضطر لدفع راتب ضخم لجوارديولا من أجل إقناعه بمغادر السيتي، حيث يحصل المدرب الإسباني على 23 مليون يورو سنويا مع النادي الإنجليزي

يذكر أن جوارديولا كان أحد المرشحين لتولي قيادة يوفنتوس مطلع الموسم الجاري، خلفا للمدرب السابق ماسيميليانو أليجري، قبل التعاقد مع ماوريسيو ساري.

ويحتل يوفنتوس حاليا وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان المتصدر، علما بأن «البيانكونيري» سيواجه أولمبيك ليون الفرنسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.