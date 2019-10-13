يوفنتوس يدرس عرض الفرنسي رابيو على توتنهام مقابل الحصول على إريكسن

(المستقلة)… ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن يوفنتوس يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع توتنهام، من أجل ضم النجم الدنماركي كريستيان إريكسن.

وبحسب موقع “Le10sport” الفرنسي، فإن يوفنتوس يدرس عرض الدولي الفرنسي أدريان رابيو على توتنهام، مقابل الحصول على إريكسن.

ولا يشارك رابيو مع يوفنتوس بشكل أساسي، منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، حيث يعتمد ساري على الرباعي ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وبليز ماتويدي وأرون رامزي.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويأمل يوفنتوس ضمه في يناير/كانون الثاني المقبل وعدم الانتظار لنهاية الموسم، حيث سيكون وقتها لاعبًا حرًا، وبالتالي غير مضمون التوقيع معه.

واستقر يوفنتوس على رابيو من أجل تقديمه لتوتنهام كنوع من الإغراء للإدارة اللندنية، كي توافق على ترك إريكسن ليوفنتوس، بدلًا من الرحيل مجانًا في الصيف.