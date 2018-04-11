يوفنتوس يتمسك بحبل الريمونتادا .. والتاريخ يُبدد آماله

(المستقلة)..يفتح ملعب سانتياغو بيرنابيو ، أبوابه لاحتضان مواجهة من العيار الثقيل ، بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، حيث يسعى الفريق الملكي للتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي ، بينما يتطلع البيانكونيري لقلب الطاولة على نظيره الإسباني .

وتلقى يوفنتوس صدمة كبيرة بالهزيمة الثقيلة على ملعبه أمام الميرنجي ذهابا ، بثلاثة أهداف دون مقابل ، كما لم يكن مستوى السيدة العجوز مقنعا في عدد من مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم ، علما بأن الفريق يتصدر جدول البطولة بفارق أربع نقاط أمام نابولي .

ويرغب يوفنتوس ، في السير على خطى روما ضد برشلونة ، من أجل الإطاحة بريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو ، حيث يحتاج الفريق الإيطالي لتسجيل 3 أهداف على الأقل مع الحفاظ على نظافة شباكه .

وفي هذا الصدد ، ذكرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية ، أن ريال مدريد لم يخسر في آخر 18 مباراة خاضها بين جماهيره في دوري الأبطال ، كما أكدت الصحيفة ذاتها ، أنه لم يسبق لأي فريق أن قلب النتيجة الإجمالية لصالحه بعد الخسارة بثلاثة أهداف دون رد على ملعبه ذهابا .

ولهذا ، لا يبدو مرجحا أن يطيح يوفنتوس بالملكي من الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة على التوالي في تاريخ مواجهاتهما بهذه الأدوار بعيدا عن النهائي .

وكان يوفنتوس قد تغلب على ريال مدريد في المربع الذهبي للبطولة عام 2015 وفي دور الستة عشر للبطولة عام 2005 وفي المربع الذهبي عام 2003 وفي دور الثمانية عام 1996 ، فيما فاز اللوس بلانكوس على يوفنتوس 4/1 في المباراة النهائية للبطولة الموسم الماضي ، كما فاز عليه 1/0 في نهائي البطولة عام 1998 .

وأشارت ” ماركا ” إلى أن يوفنتوس حقق الفوز مرة واحدة على ريال مدريد في عقر داره خلال مواجهات الفريقين بالأدوار الإقصائية وكانت قبل 56 عاما وبالتحديد في 1962 .

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن 9 فرق فقط نجحت في تسجيل 3 أهداف (أو أكثر) ضد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو ، ويتعلق الأمر بكل من : أندرلخت ، دينامو بوخاريست ، مانشستر يونايتد ، ستاندار دو لييج ، سبارتاك موسكو ، بايرن ميونخ ، باير ليفركوزن ، ميلان وشالكه .