يوفنتوس بدون كرستيانو رونالدو يتعادل مع كروتوني

المستقلة/ – تعادل يوفنتوس مع مضيفه كروتوني، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب إيزيو سكيدا، بمنافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

أحرز سيمون نوانكو الهدف الأول لكروتوني من ركلة جزاء، فيما سجل ألفارو موراتا هدف التعادل ليوفنتوس بالدقيقة 21.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الرابع، بينما حقق كروتوني أول نقطة له بالمسابقة بعدما خسر المباريات الثلاث الأولى له.

أولى المحاولات في المباراة كانت من نصيب كروتوني، بعد دقيقتين من انطلاق اللقاء، بكرة وصلت إلى سيمون نوانكو على حدود المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت بجوار مرمى بوفون.

وحصل فريق كروتوني على ركلة جزاء إثر عرقلة بونوتشي لاركاديوس ريكا داخل منطقة الجزاء، تمكن سيمون من تحويلها لأول أهداف اللقاء في الدقيقة 12 لكروتوني على اليوفي.

وفي الدقيقة 21، تمكن موراتا من معادلة النتيجة ليوفنتوس، بعد تمريرة كولوسيفسكي إلى كييزا، الذي مرر بدوره الكرة لداخل المنطقة لتجد موراتا الذي قابلها بتسديدة في الشباك.

واقترب يوفنتوس من تسجيل الهدف الثاني، ومن تمريرة كولوسيفسكي إلى بورتانوفا، استلمها الأخير وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء تسديدة أرضية مرت بجوار مرمى كروتوني.

وتصدى الحارس بوفون لأخطر فرص الشوط الأول، ففي الدقيقة 44، سنحت الفرصة أمام بيدرو بيريرا لاعب وسط كروتوني الذي وجد الكرة أمامه على حدود منطقة الستة ياردة، ليسددها باتجاه المرمى ويتصدى بوفون ببراعة.

وأهدر لوكا تشيجاريني، أخطر فرص كروتوني في المباراة، بعدما وصلته الكرة من زميله سيمون، ليسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60، تلقى فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على قدم تشيجاريني.

وكاد موراتا أن يسجل ثاني أهداف يوفنتوس، بعد كرة عرضية من الناحية اليسرى من كولوسيفسكي قابلها موراتا بتسديدة رأسية ضربت القائم الأيسر وارتدت ليد حارس كروتوني، ليحرم القائم يوفنتوس من هدف محقق بالدقيقة 62.

وتمكن موراتا من إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 76، إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاءه بداعي التسلل على المهاجم الإسباني.