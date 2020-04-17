يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ

فجر الممثل المصري يوسف شعبان مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان يغار منه، وأنه بسبب تلك الغيرة كان يصر على استبعاده من فيلم “معبودة الجماهير”.

وقال شعبان في لقاء عبر برنامج “ليالي الكويت”، أن العندليب طلب من مخرج الفيلم حلمي رفلة استبعاده من التمثيل أمامه رغم إصرار شادية عليه وتحضير الديكور لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن المخرج لجأ إلى مؤلف الفيلم مصطفى أمين كي يحسم الأمر، وبخاصة أنه رشحه للدور، لافتاً إلى أنه يلتمس العذر لعبد الحليم نظراً لأن نجمه قد لمع في تلك الفترة.

وحكى شعبان عن واقعة اعتذار الفنان الراحل له قبل سفره في رحلة علاج خلال زيارته، وكيف أنه مازحه بهذا الأمر كي يخفف عنه.

يذكر أن شعبان انضم مؤخراً إلى مسلسل “سيف الله خالد بن الوليد” مع عمرو يوسف والذي تأجل عرضه، بسبب عدم الانتهاء من التحضيرات الخاصة به.