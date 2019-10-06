يورغن كلوب غاضبا: محمد صلاح تعرض لإصابة قاسية

(المستقلة) … أعرب مدرب ليفربول يورغن كلوب، عن غضبه الشديد لما تعرض له النجم المصري محمد صلاح من إصابة، خلال المباراة التي جمعت “الردز” مع ضيفه ليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

فلدى سؤاله عن إصابة صلاح قال يورغن في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: “إنه يتواجد بغرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبداً، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية”.

وكان محمد صلاح قد غادر المباراة في الدقائق الأخيرة، متأثراً بسقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تدخله القاسي.

وتابع غاضبا: “تدخل حمزة شودري على صلاح لا أفهمه حقاً، كان التدخل من هذا الحجم خطيراً، كيف حصل على بطاقة صفراء فقط؟ كان يستحق البطاقة الحمراء”، وفقا لموقع “سبورت 360” الرياضي.

وعن أطوار المباراة، قال كلوب: “ركلة الجزاء كانت واضحة ومُستحقة، كنا نعلم أننا سنقاتل من أجل الفوز وفعلنا ذلك، بدون الحظ لا يُمكننا الفوز بعدد المباريات التي انتصرنا فيها، ولكننا كنا نستحق الفوز اليوم”.