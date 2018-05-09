يوتيوب يكافح “الغش المدرسي”

(المستقلة)..حذف موقع “يوتيوب” مئات التسجيلات المصورة التي تقدم تعليمات ومقترحات حول كتابة المقالات الأكاديمية للطلاب، بمقابل مالي، وتشجع التلاميذ على الغش في المدارس.

وضمت المقاطع التروج لخدمات كتابة المقالات، التي نشرتها شركة تتخذ من أوكرانيا مقرا لها، وتحضير مقالات وواجبات مدرسية نيابة عن الطلاب مقابل رسوم مالية.

وجاء حذف مقاطع الفيديو بعد تحقيق أجرته “بي بي سي” البريطانية، أفاد بوجود أكثر من 250 قناة على “يوتيوب”، تحتوي على إعلانات مدفوعة للشركة الأوكرانية.

وكانت الشركة الأوكرانية قالت إنّها تقدم “خدمة كتابة المقالات المهنية للطلاب الذين لا يستطيعون ذلك”، مقابل رسوم تبلغ 18 دولارا للصفحة الواحدة.