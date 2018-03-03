يوتيوب يعيد أغنية أحمد مكي بعد 5 ايام من حذفها

(المستقلة)..أعاد “يوتيوب” أغنية الفنان المصري أحمد مكي “وقفة ناصية زمان” إلى الظهور مرة أخرى على موقعه، بعد حذفها بسبب “انتهاك حقوق الملكية الفكرية” قبل 5 أيام.

وعادت الأغنية بعدد مرات مشاهداتها السابقة (17,314,309 مليون مشاهدة)، بعدما أرسل مكي كل الأوراق الرسمية التي تثبت امتلاكه حقوق الملكية الفكرية للأغنية، بحسب مجلة “لها”.

وكان موقع “يوتيوب” قد حذف أحدث أغاني الفنان المصري، الإثنين 26 فبراير/شباط 2018، بسبب امتلاك شركة “أوديام-Audiam” حقوق الملكية الفكرية لأغنية “وقفة ناصية زمان”.

وأوضح الموقع أن الأغنية تم اقتباسها من أغنية The Truth للمغنية الأيرلندية روازين مورفي، التي تم طرحها عام 1999، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية وقتها.

إذ تستخدم الشركة التي أنشئت في الولايات المتحدة تقنية الملكية الخاصة للعثور على تسجيلات صوتية من التراكيب الموجودة بالفيديوهات، لإيجاد التشابه بينها وبين أي موسيقى استخدمها المتعاقدون معها لتقدم بلاغات بالسرقة.

فيما تقوم بمنح المتعاونين معها من مؤلفي الأغاني والملحنين والموسيقيين جزءاً من ملايين الدولارات من عائدات يوتيوب ممن استخدم موسيقاهم في مقاطع فيديو على يوتيوب بغير حق، بحسب جريدة “اليوم السابع” المصرية.

مكي قال في وقت سابق لقناة DMC الفضائية المصرية، إنه استوحى “وقفة ناصية زمان” من الحنين للماضي، وذكرياته الجميلة التي يناقشها دائماً في أعماله، وذلك لأن الماضي كانت به قيم وأخلاق نفتقدها اليوم.

وتابع في حواره الذي أجراه قبل شهرين: “استخدمنا في هذه الأغنية تكنيكاً يدعى Sampling، وفيه تتم الاستعانة بـSample موسيقى من مقطوعات أخرى، وقد استعنَّا بأغنية من الستينيات، وتم اقتطاعها ووضعها على اللحن”.