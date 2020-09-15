يوتيوب يستعد لإطلاق فيديوهات صغيرة لمنافسة تطبيق TikTok

المستقلة / .. يستعد يوتيوب لإطلاق فيديوهات صغيرة تبدو مثل TikTok، والتى لن تتجاوز مدتها 15 ثانية وتم تصويرها على الهواتف المحمولة، وسيتمكن المستخدمون من تجميع عدة مقاطع فيديو معًا وتسجيلها مع الموسيقى وضبط سرعة الفيديو، وسيكون هناك أيضًا مؤقت وعد تنازلى حتى يتمكنوا من التسجيل بدون استخدام اليدين، وسيُطلق يوتيوب إصدارًا تجريبيًا مبكرًا من الأفلام القصيرة فى الهند خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أضاف يوتيوب مؤخرًا صفًا على صفحته الرئيسية لمقاطع الفيديو القصيرة Youtube Shorts، والآن يمكن للمستخدمين التمرير رأسياً للانتقال من مقطع فيديو إلى آخر، ويقول موقع يوتيوب إنه سيسهل عليك مشاهدة الأفلام القصيرة، كما طرح يوتيوب مؤخرًا مكانًا جديدًا لأيقونة الإنشاء على Android ، بدءًا من الهند، وسيجلب ذلك إلى أجهزة iOS والمزيد من البلدان قريبًا.

قد يؤدى هذا إلى بعض المنافسة مع TikTok و Oracleبعد أن اختارت شركة بايت دانس الصينية شركة أوراكل لصفقة عمليات تطبيق تيك توك فى الولايات المتحدة متفوقة بذلك على شركة مايكروسوفت، وتجرى بايت دانس محادثات لبيع عمليات تيك توك فى الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضى بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها.

وستحتاج بايت دانس لموافقة حكومتى الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة، وكانت مايكروسوفت قد ذكرت فى وقت سابق يوم الأحد إن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك فى أمريكا.