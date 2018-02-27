يوتيوب يحذف أغنية لـ أحمد مكي بعد تخطيها 16 مليون مشاهدة

(المستقلة)..تسبَّبت أغنية أيرلندية في حذف موقع “يوتيوب” أحدث أغاني الفنان المصري أحمد مكي، بعد تخطيها الـ16 مليون مشاهدة، منذ طرحها في ديسمبر/كانون الأول 2017.

و أقدم يوتيوب على تلك الخطوة، الإثنين 26 فبراير/شباط 2018، بسبب امتلاك شركة “أوديام-Audiam” حقوق الملكية الفكرية لأغنية “وقفة ناصية زمان”.

وأوضح الموقع أن الأغنية تم اقتباسها من أغنية The Truth للمغنية الأيرلندية روازين مورفى، التي تم طرحها عام 1999، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

الشركة التي أنشئت في الولايات المتحدة تستخدم تقنية الملكية الخاصة للعثور على تسجيلات صوتية من التراكيب الموجودة بالفيديوهات، لإيجاد التشابه بينها وبين أي موسيقى استخدمها المتعاقدون معها لتقدم بلاغات بالسرقة.

فيما تقوم الشركة بمنح المتعاونين معها من مؤلفي الأغاني والملحنين والموسيقيين جزءاً من ملايين الدولارات من عائدات يوتيوب ممن استخدم موسيقاهم في مقاطع فيديو على يوتيوب بغير حق، بحسب جريدة “اليوم السابع” المصرية.

مكي قال في وقت سابق لقناة DMC الفضائية المصرية، إنه استوحى “وقفة ناصية زمان” من الحنين للماضي، وذكرياته الجميلة التي يناقشها دائماً في أعماله، وذلك لأن الماضي كانت به قيم وأخلاق نفتقدها اليوم.

وتابع في حواره الذي أجراه قبل شهرين: “استخدمنا في هذه الأغنية تكنيكاً يدعى Sampling، وفيه يتم الاستعانة بـSample موسيقى من مقطوعات أخرى، وقد استعنَّا بأغنية من الستينيات، وتم اقتطاعها ووضعها على اللحن”.

“واقفة ناصية زمان” من أداء وكلمات وإخراج أحمد مكي، ومن ألحان وتوزيع آدم الشريف.

حملت الأغنية رسالة حنين إلى أخلاقٍ حميدة لأبناء البلد في مصر وبالتحديد حي الطالبة الشعبي القريب من منطقة الأهرامات والتي ينحدر منها المغني والممثل، والتي تغيرت مع مرور الزمن ، وخاصة بين شباب الحارات، وظهر بدلاً منها ظاهرة التحرش ومعاكسة البنات، مما أدى إلى اختفاء الأمان من حياة الفتيات حتى في منطقة سكنهن، بعد أن كانت الحارة ملاذاً لبناتها.