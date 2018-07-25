يوتيرن يعرض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح يومي الخميس والجمعة بالمجان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يستعد العرض المسرحى ” يوتيرن” من إخراج السعيد منسى وإنتاج فرقة مسرح الطليعة للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان القومى للمسرح المصرى غدا الخميس وبعد غد الجمعة الموافق 26،27 يوليو الجارى وذلك فى الساعة العاشرة والنصف مساء على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .

” يوتيرن U turn ” عن نص “نجونا بأعجوبة” لثورنتون وايلدر، درماتورج وأشعار سامح عثمان، بطولة شريف خيرالله ، هايدي عبد الخالق، ريهام أبو بكر، سوزان مدحت، مشيل ميلاد، ريتا هاني، إسلام علي، هشام فهمي، نرمين نبيل، ديكور وملابس محمود الغريب، تأليف موسيقي صادق ربيع،إضاءة عز حلمى، آداء حركي عمرو باتريك، مكياج إسلام عباس،جرافيك وتصميم دعاية محمد يحيي و إخراج السعيد المنسي .