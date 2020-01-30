يهود أرثوذكس بواشنطن يعلنون رفضهم لخطة ترامب

المستقلة / أعرب اليهود الأرثوذكس المناهضين للصهيونية بالولايات المتحدة، عن رفضهم لخطة السلام المزعومة التي أعلن عنها، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتعرف إعلاميًا باسم “صفقة القرن”.

وبحسب مراسل الأناضول، جاء رفضاليهود الأثوذكس في بيان مشترك، ألقاه قادتهم في المبنى الوطني للصحافة، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، الأربعاء.

وذكر البيان أن “خطة ترامب المزعومة، تتجاهل فلسطين، ومن شأنها تعميق الأزمة بشكل أكبر في المنطقة”، مشيرًا إلى أن دعم إسرائيل لا يعني دعم اليهود.

وتابع “ولو كان حتى دعم إسرائيل يصب في مصلحة اليهود، فنحن نعارض قمع الآخرين وظلمهم من أجل مصالحنا، وما ترتكبه إسرائيل من قمع وسياسات إجرامية بحق الفلسطينيين، أمور لا تتفق مع الديانة اليهودية”.

وشدد على أن خطة ترامب المزعومة “تشريع وتقنين للقمع الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، أي لا تهدف لحل القضية الفلسطينية كما يزعمون”.

وأضاف البيان “السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، هو إعادة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني، ووقف الاحتلال بشكل فوري، وفي هذه الحالة يمكننا العيش في استقرار وسلام مع جيراننا الفلسطينيين كما سبق وأن فعلنا قرونًا من الزمان”.

واستطرد قائلا “ودون ذلك فلا يمكن لأي خطة أو صفقة أن تحقق السلام بالمنطقة”.