“أبرزها عمليات التجميل وضرب أحمد زكى لها” يسرا تكشف أسرار جديدة عن حياتها

المستقلة/ منى شعلان/ أعمال سينمائية كثيرة جمعت بين الزعيم عادل إمام ، والفنانة الكبيرة يسرا ، جعلت منهما ثنائي ناجحاً بلا منازع ، وعن سر نجاحها معًا ، قالت “يسرا” :حبنا واحترامنا لبعض وللبلد، وقريبين من بعض كأصدقاء وعشرة وكفنانين قريبين جدًا من بعض ولسنا بعاد عن بعضنا حتى في طريقة التفكير ومن الممكن أن نختلف ولكن لسنا بعيدين”.

وكشفت تفاصيل عن مشاركتها في فيلم “الإرهاب والكباب“، قائلة: “الفيلم كان يحمل اسم الجارحي ووقعت على المشاركة فيه على 10 جنيه، وقال لي المخرج شريف عرفه دي إمضاء قلتله أنا معاكن وفات شهر ولم يكلمني أحد، واتصلت عليه وأخبرته هنعمل الفيلم وألا لا، وبعدها عملنا الفستان في يوم وصورت بعدها 3 أو 4 أيام مع شريف عرفة ولكن توقف التصوير بسبب عملية المرارة التي خضع لها المخرج”.

أوضحت الفنان يسرا ، خلال لقائها مع برنامج “Its Show Time”، والذي يعرض على قناة CBC، أن الفنان الراحل نور الشريف من أوائل الفنانين الذين عملت معهم، وكنت أحبه للغاية لأنه ممثل رائع وإنسان أروع.

مضيفة قائلة:” جمعني مشهد صعب بـ نور الشريف في ثاني فيلم عملنا فيه سويا، “كنت واقفة قدامه وقولت جملة فسمعت تزييقة جزمة خلف الديكور وفصلت ومعرفتش أكمل غير بعد ساعتين وهو فضل يهدي فيا ويطبطب عليا”.

كما كشفت يسرا، تفاصيل الخناقة التي دارت بينها وبين الفنان الراحل ضمن أحداث فيلم “نزوة” تم عرضه عام 1996، خلال لقائها :”كنت بضرب أحمد زكي بجد لأنه في كل مرة كان يدفعني فيها للكرسي كنت أصطدم بحائط بشكل قوي وكنت أضربه من الوجع”.

وأضافت: “في اليوم الثاني لتصوير الفيلم تأخرت وعند دخولي للأستوديو وجدت أحمد زكي والمخرج علي بدرخان، وعند رؤيتهما لي قالا: (ليه اتأخرتي؟) فطلبت منهما الذهاب لغرفتي وأريتهما علامات الضرب على ظهري وما تسبب فيه اصطدامي بالكرسي من علامات زرقاء في جسدي وهو الأمر الذي تسبب في فزعهما من المنظر”.

وتابعت: “أحمد زكي اعتذر كثيرًا لي عن تسببه لي في ذلك الأمر”.

وعن موقفها من عمليات التجميل، أوضحت : “كلنا ممكن نحتاج لعمليات التجميل أو البوتكس، لكن لما نغير الهوية والشخصية بتاعتك اللي أنا عارفاكي بيها، أكيد هيحصل فصلان بيني وبينك”.

وأضافت : “إنما تحلي نفسك وتاخدي بالك من تجاعيدك، ده حلو أوي، وكلنا محدش فينا عايز يكبر، لكن أنا بشوف إن اللعب الكتير في الوش وحش، إلا لو لايق عليكي جدا ومحليكي، يبقى برافو، لكن أنا بخاف من اللعب الكتير”.

وذكرت الأشياء التي تخضع لها، حتى تحافظ على بشرتها ونضارتها، قائلة: “أنا بعمل بوتكس وفيتامينات، ولكن مش أغير شكلي وهويتي، لإن كدة الجمهور هيتفرج على حاجة تاني”.

وعن سبب وضعها علامة “الخرزة” الزرقاء على حسابها بـ”انستجرام”، عبرت يسرا عن خوفها الشديد من الحسد، مؤكدة أنها تعرضت لكثير من المواقف الصعبة والخطرة في الفترة الماضية.

وعرض للفنانة يسرا مؤخرا فيلم “صاحب المقام” عبر منصة “شاهد vip”، وضم الفيلم العديد من الفنانين منهم آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، محمود عبد المغني، إنجي المقدم، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إيمان السيد، محمد ثروت، محمد لطفي، محسن محيي الدين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.