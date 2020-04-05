يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب مايا دياب

المستقلة /دخلت الفنانة المصريّة يسرا في نوبة بكاء شديدة خلال إطلالتها مع النجمة مايا دياب في برنامجها “Talks with Maya” عبر تطبيق “إنستغرام”، والذي أطلقته للتواصل بين النجوم في ظل الحظر الذي يشهده العالم بسبب فيروس “كورونا”.

وبعد أن طلبت مايا من يسرا أن تختم اللقاء بأغنية إختارت يسرا “ست الحبايب” وأهدتها لوالدتها إلا أنها لم تستطع إستكمال الغناء بسبب بكائها.

وواست مايا يسرا متأثرة ببكائها حيث قالت لها: “دموعك غالية علينا جميعا وكنت آمل أن ينتهي حديثنا ببسمة .. مامتك في مكان أحسن وشايفاكي وبتصليلك وبتدعيلك وهي موجودة إلى جانبك”.