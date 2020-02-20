يسرا تحصد لقب سفيرة الدراما العربية بمهرجان أيام القاهرة بباريس

(المستقلة) – منى شعلان/حصلت النجمة المصرية يسرا ، على لقب سفيرة الدراما العربية ، فى ختام مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وسلمها التكريم جاك لانج رئيس معهد العالم العربي بباريس ووزير الثقافة التونسي السابق.

وجاء ذلك التكريم في احتفالية خاصة نظمتها د.عبلة الأسود رئيس المهرجان، والذي بدأت فعالياته في باريس في الفترة من ١٦ إلى ١٩ فبراير الحالي وحملت الدورة الأولى اسم دورة مئوية فريد شوقي بحضور ٥٠ نجما من نجوم الدراما العربية.

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جاء اختيار يسرا كونها سفيرة الدراما العربية لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم العالم في الفن، وما تملكه من رصيد وافر في العالمية كوجه مشرف للمرأة العربية والفن العربى في مختلف المحافل الدولية.

وقالت عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة الدراما العربية ان المهرجان انطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس في معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وشارك عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام، فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، منهم النجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم ، والنجم عمرو يوسف ، والنجمة كندة علوش، والمنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل ، والإعلامية بوسي شلبي.