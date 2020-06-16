يستغل شقيقه الأصغر بمشاهد منافية للآداب على طريقة فتيات “التيك توك”

( المستقلة)… على طريقة فتيات “التيك توك” أراد أخوان أن يصلا إلى الشهرة بسرعة فأقنع الأخ الأكبر أخاه الأصغر بالظهور في مواقع التواصل وتأدية بعض المشاهد التمثيلية المنافية للآداب.

وفي التفاصيل ضبطت أجهزة الأمن المصرية طالباً أقنع شقيقه الأصغر بارتداء ملابس نسائية وتمثيل مشاهد تحتوي على إيحاءات منافية للآداب العامة.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع” تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو في “انستغرام” و “تيك توك” لشخص رفقة طفل يرتدي ملابس وزي نسائي، ويمثلان مشاهد تحتوي على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب.

وحددت أجهزة الأمن هوية الشخص وتبين أنه “طالب مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية”، وتبين استغلاله شقيقه الأصغر في تمثيل ما تضمنه مقطع الفيديو.

وتم ضبط المتهم وشقيقه الأصغر، وبمواجهته اعترف بتصوير مقطع الفيديو ونشره على حسابه “على سبيل المزاح وبقصد تحقيق أكبر قدر من المشاهدة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.( النهاية)