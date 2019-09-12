يديعوت : تكشف عن تجنيد مسؤول عربي قدم معلومات “حساسة جداً”

(المستقلة)… كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس نقلا عن ملف سري أطلق عليه اسم “توربيدو”، أنه تم تجنيد مسؤول كبير في دولة عربية، للعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وتحدثت الصحيفة عن أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر محطة نادرة عن عالم التجسس السري الإسرائيلي، لافتة إلى أن الشخص الذي تم تجنيده في ملف “توربيدو” عمل جاسوسا دون علمه، في شعبة التجسس “504”، موضحة أن هذه الشخصية هي مصدر معلوماتي مهم ولا يزال يقدم الكثير من معلومات سرية ذات قيمة هائلة وحساسة جداً لإسرائيل منذ 5 سنوات.

وعن تفاصيل التجنيد الأولية، حيث من المقرر أن تنشر الصحيفة في ملحقها الأسبوعي غدا تفاصيل أشمل حول عملية التجنيد والكثير من الأسرار عن تلك الشخصية واللقاء الذي عقد بين هذه الشخصية ومشغليها من الاستخبارات الإسرائيلية في إحدى الدول، قالت الصحيفة إنه تم خداع هذه الشخصية من قبل وحدة التجنيد في شعبة التجسس “504” لكشف أسرار أمنية حساسة، وجاء في الصحيفة أن هذه الشخصية العربية تنقل المعلومات ظنا منها بأنها تعمل لصالح هيئة مدنية، وليس لصالح إسرائيل.

ونقلا عن الضابط المشغل لهذه الشخصية والبالغ من العمر (38 عاما)، والذي قال إنهم يسعون دائما للحصول على مصادر عالية الذكاء وتقوم بأدوار مهمة للغاية، لأن مثل هذا الشخص في منصب رفيع، وكبير بالسن، وصاحب خبرة، وله علاقات متشعبة، وبحسب مزاعم الضابط، فإن هذا الشخص طموح جدا، ويشغل منصبا كبيرا للغاية ويحق له الوصول إلى أي معلومة سرية وحساسة تهم المخابرات الإسرائيلية.

وقال ضابط آخر مشغل لهذه الشخصية إن هذه الشخصية لم تجد صعوبة في العمل مع هيئة مدنية وبدون تهديد أو خوف تم تجنيده، دون أن يعلم أنه يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. (النهاية)