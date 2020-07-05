يتباهى بكمامته الأغلى ثمناً.. ويشك في قدرتها على حمايته

(المستقلة)… انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لكمامة، هي الأغلى في العالم مصنوعة من الذهب الخالص يملكها رجل هندي يملك متجرا لبيع المجوهرات.

فمع ظهور الأقنعة الواقية كقطعة من الأكسسوارات عقب جائحة كورونا، ارتدى رجل هندي قناعاً واقياً مصنوعاً من الذهب ليحمي نفسه من كورونا، لكنه غير متأكد من جدواه، على حد قوله.

وصنع شانكار كوراد من منطقة بيون الهندية كمامة واقية ذهبية تزن 50 غراما، وتكلفتها 3870 دولارا، جاءت مزركشة، ومقعرة الشكل، تغطي جزءا من الوجه، لتعد بذلك أفخر كمامة.

لقيت صور الكمامة تفاعلا مهما، لكن أغلبهم أجمعوا على أن الكمامة الذهبية، قيمتها المالية أكبر من قيمتها الوقائية. فهي مصنوعة على شكل طائر مفتوح الجناحين وأخرى ذات تصميم يشبه الفراشة، بها ثقوب دقيقة، بحيث لا توجد لدى مرتديها صعوبات في التنفس”.

لكن مالكها غير متأكد مما إذا كانت فعالة لحمايته أم لا في بلد يشهد ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ذكرت صحيفة “إنديا تايمز” أن القناع الذهبي فرصة لإظهار ثروة صاحبه. (النهاية)