ياسمين نيار ومشروع مع محمد إمام

(المستقلة)..لم تنف الفنانة الجزائرية ياسمين نيار الحديث الذي حصل قبل اسبوع بينها و بين احد المنتجين المصريين بشأن امكانية المشاركة في فيلم من بطولة النجم المصري محمد عادل إمام.

وقالت نيار ان الفكرة طرحت عليها ،مشيرة الى ان المشروع مشجع جداً مع فنان له قاعدة جماهيرية واسعة النطاق.

واضافت: ربما سأخوض تجربة التمثيل للمرة الاولى لكنني املك الموهبة الفطرية التي طورتها من خلال دراستي الفنية و في حال الاتفاق على العمل مع الجهة المنتجة للفيلم المشار اليه فستكون فرصة للتعبير عن الذات بالشكل المناسب من خلال ام الدنيا مصر .

من جانب آخر استغربت ياسمين الكلام عن دعوى قضائية ضدها من قبل الفنان عصام كاريكا و قالت : انا من تعرض للاحتيال والتحرش و نقودي لم يعيدها اللي ولم يعطيني أي تنازل لتقديم أغنية ” الواد الحريف ” و حقاً كما يقول المثل المصري الشعبي ” اللي اختشوا ماتوا ” فهو من تعدى في البداية و بجميع الاحوال لن يمنعني احد من دخول مصر لا هو ولا غيره .

تابعت : انا من تقدمت بدعوى ضد كاريكا و ليس العكس واي نشاط لي في مصر سيكون تحت سقف القانون و احمله مسؤولية أي ضرر اتعرض له في أي مكان لان تهديداته لم تتوقف .